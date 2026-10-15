Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este jueves 15 de octubre continuará el tiempo inestable en distintas regiones de la Argentina, en una semana marcada por los efectos de El Niño. El organismo emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes, mientras se espera que el frente frío mantenga las condiciones adversas en parte del territorio nacional.