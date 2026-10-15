Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas fuertes en distintas regiones del país. Las alertas se mantienen durante una semana marcada por la inestabilidad climática.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas para este jueves en Córdoba, Mendoza, Neuquén y Chubut por tormentas y vientos fuertes, ante el avance de un frente frío ligado a El Niño.
- El fenómeno provocará lluvias de hasta 50 mm, granizo y ráfagas, en el marco de una semana marcada por el bloqueo atmosférico y la inestabilidad en varias provincias del país.
- El SMN prevé que la inestabilidad continúe el viernes, extendiéndose a Santa Cruz y Cuyo con lluvias dispersas y posible interrupción momentánea de actividades cotidianas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este jueves 15 de octubre continuará el tiempo inestable en distintas regiones de la Argentina, en una semana marcada por los efectos de El Niño. El organismo emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes, mientras se espera que el frente frío mantenga las condiciones adversas en parte del territorio nacional.
Las zonas bajo alerta por tormentas incluyen sectores del centro de Córdoba, el extremo sur de Mendoza, Neuquén y Chubut. De acuerdo con el pronóstico, podrían registrarse precipitaciones intensas en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.
Qué zonas están bajo alerta amarilla por tormentas
Según el parte del SMN, las áreas afectadas podrían experimentar fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
En esos sectores se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque los registros pueden variar según la localidad. Las tormentas serán de intensidad variable y algunas podrían alcanzar características fuertes.
Entre los fenómenos previstos se encuentran: abundantes lluvias en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento. Las condiciones pueden presentarse de manera irregular, por lo que la intensidad de las precipitaciones no será necesariamente la misma en todas las localidades alcanzadas.
Cómo estará el tiempo este jueves en la Patagonia y el centro del país
Durante el jueves persistirá el bloqueo atmosférico, aunque la configuración de los sistemas en altura favorecerá lluvias y tormentas menos organizadas y de distribución más dispersa.
El centro de Chubut y el extremo sur de Río Negro podrían registrar algunos de los episodios más importantes de la jornada. En Esquel se espera una máxima de 15 °C, mientras que Bariloche alcanzará los 13 °C, con probabilidad de chaparrones aislados.
Ingeniero Jacobacci tendrá una máxima de 15 °C. En Trelew se esperan 14 °C y nubosidad variable, mientras que Viedma registrará alrededor de 13 °C, con baja probabilidad de precipitaciones.
En Neuquén, las lluvias perderán organización y podrían aparecer chaparrones dispersos en el Alto Valle, con temperaturas máximas cercanas a los 15 °C. En Rincón de los Sauces también se prevé una máxima de 15 °C y nubosidad variable.
Por su parte, en sectores de Mendoza y San Luis podrían desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas. La inestabilidad también alcanzará distintos puntos de Córdoba y La Pampa.
Qué se espera para el viernes 16 de octubre
Para el viernes no se anticipan cambios importantes en el panorama meteorológico. Continuarán los chaparrones dispersos en Chubut, el oeste de Río Negro y Neuquén, donde la capital provincial tendrá una temperatura máxima cercana a los 15 °C.
Uno de los aspectos destacados del pronóstico será la posibilidad de tormentas aisladas en la provincia de Santa Cruz, debido a la extensión de las condiciones inestables hacia el sur de la Patagonia.
En Cuyo, Mendoza y San Luis podrían continuar con precipitaciones dispersas. De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, las temperaturas máximas en esa región podrían alcanzar los 18 °C. Córdoba también mantendrá la posibilidad de chaparrones y tormentas, incluso en la capital provincial.
De esta manera, el SMN anticipa que la inestabilidad continuará durante las próximas jornadas, con precipitaciones de distribución irregular y posibles fenómenos localmente intensos en distintos puntos del país.