SociedadClima y ecología

Las lluvias continuas en Tucumán reconfiguran los gastos cotidianos

Entre la venta de paraguas de mayor calidad y pilotos, con choferes de taxis que cubren más viajes cortos pero con las peatonales desiertas, las precipitaciones persistentes alteran los desplazamientos diarios y generan fuerte preocupación en los locales comerciales. Ganadores y perdedores en una temporada bajo agua.

Las lluvias continuas en Tucumán reconfiguran los gastos cotidianos
Por Ariane Armas Hace 18 Min

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