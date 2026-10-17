Las lluvias continuas en Tucumán reconfiguran los gastos cotidianos
Entre la venta de paraguas de mayor calidad y pilotos, con choferes de taxis que cubren más viajes cortos pero con las peatonales desiertas, las precipitaciones persistentes alteran los desplazamientos diarios y generan fuerte preocupación en los locales comerciales. Ganadores y perdedores en una temporada bajo agua.
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