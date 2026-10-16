León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

En un mensaje dirigido al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación, el Pontífice cuestionó la contradicción entre los avances tecnológicos y la permanencia de la pobreza y la desnutrición. Para el Papa, el problema excede las cuestiones económicas y técnicas y constituye una crisis ética que interpela al modelo de desarrollo.