Causa Andis: procesaron a 24 personas y la diferencia de precios bajo investigación supera los $7.800 millones

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó una nueva etapa con el procesamiento de 19 personas y la ampliación del procesamiento de otras cinco. La resolución judicial también cuantificó diferencias de precios de al menos $1.849 millones en operaciones de compra de insumos médicos y ortopédicos, que, junto con las detectadas anteriormente en medicamentos, elevan el monto bajo análisis a más de $7.833 millones.