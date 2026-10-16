Propuestas en el teatro Alberdi y en la Sociedad Francesa

El recorrido se identifica en la historia de la música académica a los tres máximos representantes del Clasicismo: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. La función comenzará con dos obras para vientos y percusión de Beethoven: Polonesa y Marcha, destinadas a ser ejecutadas al aire libre en ocasiones festivas dominicales. A continuación, será el turno de la Sinfonía No 59 en la mayor de Haydn, conocida como “Sinfonía del fuego” debido a la intensa actividad rítmica de su primer movimiento. El cierre corresponderá a Mozart con su Concierto No 26 para piano y orquesta en re mayor, “Coronación”, considerado uno de los monumentos del género.