Propuestas en el teatro Alberdi y en la Sociedad Francesa

Esta noche a las 21, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) el Conjunto Instrumental Tukma Consort propone un concierto para sumergirse en un repertorio de músicas pensadas para flautas dulces en sus diferentes registros y en distintas formaciones, desde el quinteto al solo.
La formación está integrada por cinco músicos que interpretan las flautas dulces -desde la Gran Bajo a la Sopranino-, un guitarrista y una violoncelista, además de cromornos (instrumentos renacentistas). El repertorio estará integrado por obras del Medioevo, el Renacimiento, Barroco y Contemporáneas. Entre las obras a presentar están danzas anónimas de los XIII y XV, y composiciones de Florentio Maschera, John Dowland, Atienne du Tentre, Jacob Van Eyck, Johann Friedrich Faschm, Benjamin Britten, Hans Poser, Gerard Genzmer y Ástor Piazzolla.
El grupo esta integrado por Victoria López Ninoff, Ana Perdiguero, Silvia Villa Armesto, Rolando Assad y Freddy Powell en vientos; Guadalupe Ross en violoncello y Santiago Nieva Mora en guitarra. Desde 2024, Tukma Consort rescata gran parte de los instrumentos que utilizaba el recordado Conjunto Gaudeamus, que tuvo su desarrollo en los 80 en Tucumán del que formaba parte Powell.
Teatro Alberdi
En tanto, desde las 21.30 y en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán presentará “La gran trilogía clásica”, en un recital con Héctor Lizana como director invitado y con la participación especial de Roberto Buffo al piano.
El recorrido se identifica en la historia de la música académica a los tres máximos representantes del Clasicismo: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. La función comenzará con dos obras para vientos y percusión de Beethoven: Polonesa y Marcha, destinadas a ser ejecutadas al aire libre en ocasiones festivas dominicales. A continuación, será el turno de la Sinfonía No 59 en la mayor de Haydn, conocida como “Sinfonía del fuego” debido a la intensa actividad rítmica de su primer movimiento. El cierre corresponderá a Mozart con su Concierto No 26 para piano y orquesta en re mayor, “Coronación”, considerado uno de los monumentos del género.