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Otro sudamericano en la Fórmula 1: quién es el joven que Haas eligió para reemplazar a Ocon

Se trata de Rafael Câmara, un brasileño de 21 años que viene de arrasar en las categorías formativas. Correrá junto a Oliver Bearman.

SUEÑO CUMPLIDO. Rafael Câmara, piloto de la Academia Ferrari, debutará en la Fórmula 1 con Haas en 2027.
SUEÑO CUMPLIDO. Rafael Câmara, piloto de la Academia Ferrari, debutará en la Fórmula 1 con Haas en 2027.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Haas confirmó al brasileño Rafael Câmara como piloto de Fórmula 1 para 2027 en reemplazo de Esteban Ocon, apostando por la juventud junto a Oliver Bearman.
  • El piloto de 21 años, miembro de la Academia Ferrari, llega tras coronarse en FRECA y F3, liderar la actual F2 y destacarse en pruebas privadas de la escudería estadounidense.
  • Su desembarco amplía la presencia sudamericana en la máxima categoría junto a Gabriel Bortoleto y el argentino Franco Colapinto, consolidando el recambio generacional en la F1.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 ya tiene a uno de sus nuevos protagonistas para 2027. Haas confirmó que el brasileño Rafael Câmara, de 21 años, será su piloto titular a partir de la próxima temporada y ocupará la butaca que dejará libre el francés Esteban Ocon. Su compañero será el británico Oliver Bearman.

La salida de Ocon se había oficializado el 30 de septiembre, cuando la escudería estadounidense anunció que no continuaría con él después de 2026. El francés, que llegó a Haas en 2025 tras su paso por Alpine, no alcanzó el rendimiento esperado y terminó perdiendo su lugar ante la apuesta del equipo por la juventud.

El ascenso de Câmara en las categorías formativas fue vertiginoso. Nacido en Recife, se consagró campeón de la FRECA en 2024 y de la Fórmula 3 en 2025, y hoy lidera la Fórmula 2 con el equipo Invicta. Si sostiene la ventaja de siete puntos sobre el búlgaro Nikola Tsolov, sumará su tercer título consecutivo en tres categorías distintas.

El factor Ferrari

Detrás de la decisión aparece un respaldo clave: Câmara forma parte de la Academia de pilotos de Ferrari, la escudería que le provee motores y componentes a Haas. A ese vínculo se sumó su rendimiento en los ensayos privados de agosto en Portimão, donde el equipo evaluó a varios candidatos para la butaca.

En sus primeras palabras tras el anuncio, el brasileño no ocultó su entusiasmo. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, expresó, y aseguró que su objetivo es prepararse de la mejor manera y aprender del auto. El jefe de equipo, Ayao Komatsu, destacó la velocidad que mostró en clasificaciones complicadas de la F2, como las de Mónaco y Montreal, y su desempeño en las pruebas de Portugal.

Su llegada se suma a la de su compatriota Gabriel Bortoleto, que ya corre en la máxima categoría, y amplía la presencia sudamericana en una grilla que esta temporada también tiene al argentino Franco Colapinto, en Alpine.

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