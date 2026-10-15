Otro sudamericano en la Fórmula 1: quién es el joven que Haas eligió para reemplazar a Ocon

En sus primeras palabras tras el anuncio, el brasileño no ocultó su entusiasmo. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, expresó, y aseguró que su objetivo es prepararse de la mejor manera y aprender del auto. El jefe de equipo, Ayao Komatsu, destacó la velocidad que mostró en clasificaciones complicadas de la F2, como las de Mónaco y Montreal, y su desempeño en las pruebas de Portugal.