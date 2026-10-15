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El reclamo de Dante Ortega a su familia que sorprendió en TV: “A mí no me vino a ver nadie”

El hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés cantó en el certamen conducido por Guido Kaczka y sorprendió al aire al comparar el acompañamiento que recibieron sus compañeras con la marcada ausencia de su propia familia.

Dante Ortega le hizo un contundente reclamo a su familia
Dante Ortega le hizo un contundente reclamo a su familia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dante Ortega reclamó con ironía en el programa "Es mi sueño" de eltrece que su famosa familia no fue a apoyarlo al estudio, a diferencia de sus compañeras del certamen.
  • Durante la gala, el participante bromeó con Guido Kaczka sobre la fobia mediática de su clan y cantó dos temas, aunque el puntaje final favoreció a su rival Josefina Urioste.
  • La participación de Dante expone su búsqueda de consolidarse como cantante por mérito propio, alejándose de la sombra de una de las dinastías más influyentes del espectáculo local.
Resumen generado con IA

Dante Ortega se convirtió en el gran protagonista de una de las últimas emisiones de Es mi sueño, el certamen musical conducido por Guido Kaczka en la pantalla de eltrece. El joven participante sorprendió tanto al conductor como al público presente al realizar un espontáneo y divertido reclamo en vivo dirigido hacia su propio entorno familiar, luego de notar el masivo acompañamiento que recibieron sus compañeras de escenario. Con la soltura que lo caracteriza, el concursante expuso ante las cámaras la falta de presencia de sus allegados en la tribuna del estudio.

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El insólito momento se desencadenó cuando Kaczka repasó la lista de seres queridos que habían acudido al estudio para alentar a las demás competidoras. Mientras que Candela Domínguez contó con el apoyo de su madre y Josefina Urioste estuvo acompañada por sus padres y sus dos abuelas, el hijo del reconocido productor Sebastián Ortega y la modelo Guillermina Valdés advirtió que se encontraba completamente solo en la tribuna. Ante esta evidente diferencia, el joven no dudó en alzar la voz con ironía: "Guido, viene toda la familia y a mí no me vino a ver nadie todavía".


"Están fóbicos…": la irónica respuesta

La declaración de Dante Ortega desató una inmediata reacción de asombro por parte del conductor, quien le recordó la relevancia mediática que rodea a su linaje artístico. "Con esa familión que tenés", le respondió Kaczka, haciendo referencia a una dinastía relevante en el espectáculo que incluye a su abuelo, el popular cantante Ramón "Palito" Ortega, además de tíos y padres ampliamente consolidados en la industria. Sin perder el tono distendido de la charla, el participante atribuyó la ausencia de sus allegados a un motivo particular entre risas: "No sé, están fóbicos a las cámaras, no sé qué les pasa".

Aprovechando la complicidad generada en el piso, el presentador continuó el juego con el participante y aportó su propia hipótesis sobre la reticencia familiar a pisar el set de televisión. "Puede ser que les dé timidez, es una familia muy tímida con el tema del espectáculo", bromeó Kaczka, provocando las risas de los presentes ante el claro contrasentido de calificar de "tímida" a una de las familias más famosas del país.

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A nivel estrictamente musical, la velada demandó un notable desempeño por parte del joven artista, quien realizó dos presentaciones sobre el escenario. En su primera aparición, interpretó a dúo junto a Candela Domínguez la canción "La camisa negra", éxito lanzado por Juanes en 2004. Posteriormente, regresó a escena junto a Josefina Urioste para cantar "No hay nadie más", de Sebastián Yatra. Aunque la gala contó con elogios de figuras del jurado como Coti Sorokin, el puntaje final terminó favoreciendo a Urioste, permitiéndole continuar en carrera dentro del certamen.


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