El reclamo de Dante Ortega a su familia que sorprendió en TV: “A mí no me vino a ver nadie”

La declaración de Dante Ortega desató una inmediata reacción de asombro por parte del conductor, quien le recordó la relevancia mediática que rodea a su linaje artístico. "Con esa familión que tenés", le respondió Kaczka, haciendo referencia a una dinastía relevante en el espectáculo que incluye a su abuelo, el popular cantante Ramón "Palito" Ortega, además de tíos y padres ampliamente consolidados en la industria. Sin perder el tono distendido de la charla, el participante atribuyó la ausencia de sus allegados a un motivo particular entre risas: "No sé, están fóbicos a las cámaras, no sé qué les pasa".