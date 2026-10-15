Julieta Prandi rompió el silencio tras el escandaloso anuncio de su separación de Emanuel Ortega: "Estoy avergonzada"
Tras anunciar su separación a solo 27 días de su casamiento, la modelo atraviesa un difícil momento personal. Pilar Smith reveló qué le dijo en una conversación privada y qué fue lo que más la afectó en medio de la polémica.
Resumen para apurados
- Julieta Prandi confirmó en Buenos Aires su ruptura con Emanuel Ortega a 27 días de casarse, señalando sentirse avergonzada tras trascender una presunta infidelidad del músico.
- La pareja arrastraba tensiones previas por rumores de engaño antes de la boda, desmentidos en su momento, sumados al malestar de Prandi por versiones sobre supuestas presiones.
- Tras suspender el viaje conjunto, la conductora busca alejarse de los medios para recuperar su tranquilidad, mientras se define el impacto público y legal de la reciente boda.
Después de anunciar su separación de Emanuel Ortega a solo 27 días de su casamiento, Julieta Prandi atraviesa un momento personal difícil. Según trascendió, una presunta infidelidad del músico habría sido uno de los motivos de la ruptura, mientras que la modelo decidió mantenerse alejada de los medios para recuperar la tranquilidad.
Tras dos días sin hacer declaraciones públicas, la conductora habló brevemente con Pilar Smith y le contó cómo se siente luego del final de su relación. La periodista también compartió el testimonio de una amiga cercana de Prandi, quien reveló el impacto emocional que tuvo la situación y las especulaciones que surgieron alrededor de su casamiento.
Qué dijo Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega
En el programa LAM, que se emite por América TV, Pilar Smith contó que se comunicó con Julieta Prandi para conocer cómo estaba después de la noticia de su separación. Si bien la modelo no quiso brindar una entrevista, le explicó que necesita tiempo para atravesar este momento. “Necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, relató Smith sobre la conversación que mantuvo con ella.
La panelista también señaló que Prandi habría llegado a un punto límite después de atravesar distintas situaciones en la pareja. Según su relato, la modelo había decidido seguir adelante con la relación pese a los episodios que generaron conflictos entre ambos.
“Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos”, sostuvo la periodista. Además, recordó que la pareja tenía previsto partir de luna de miel el lunes, un viaje que ahora la modelo preferiría realizar sola.
La tristeza de Julieta Prandi y las versiones sobre su casamiento
Además de las declaraciones de la periodista, una amiga íntima de Julieta Prandi le contó cómo ve a la modelo en medio de la ruptura. De acuerdo con su testimonio, el dolor no estaría relacionado únicamente con lo que habría ocurrido con Emanuel Ortega, sino también con los comentarios que circularon sobre su decisión de casarse. “La amiga me dijo que la ve triste, que la ve humillada”, contó Smith en LAM.
Según la panelista, a Prandi le habría afectado especialmente que se instalara la versión de que presionó al músico para llegar al matrimonio. “Más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse”, agregó.
Las versiones sobre una posible infidelidad habían aparecido meses antes de la boda. En ese momento, el tema ya había sido mencionado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde realizaron un enigmático sobre una supuesta infidelidad del músico.
La reacción de Julieta Prandi cuando surgieron los primeros rumores
Ángel de Brito recordó que, aproximadamente dos meses antes del casamiento, en LAM habían hablado de una presunta infidelidad de Emanuel Ortega. Según lo que se comentó entonces, el episodio habría llevado al cantante a intentar recomponer la confianza en la pareja mediante una propuesta de matrimonio.
En aquella oportunidad, Julieta Prandi desmintió las versiones y manifestó su malestar por las consultas de la prensa.
“No sé, chicos. Ayer me empezó a estallar el teléfono con esos mensajes y estábamos los dos cenando en casa. Estamos bien”, había expresado la modelo al ser consultada sobre los rumores.
En la misma conversación, también cuestionó que volvieran a circular versiones similares sobre su relación. “Ni idea, porque no es la primera vez que me dicen esto. Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo”, respondió, visiblemente molesta.
Ahora, tras el anuncio de la separación, aquellos rumores volvieron a cobrar relevancia en medio de las versiones sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura. Por el momento, Prandi optó por mantener la distancia de los medios y concentrarse en recuperar su tranquilidad.