Julieta Prandi rompió el silencio tras el escandaloso anuncio de su separación de Emanuel Ortega: "Estoy avergonzada"

La tristeza de Julieta Prandi y las versiones sobre su casamiento

Además de las declaraciones de la periodista, una amiga íntima de Julieta Prandi le contó cómo ve a la modelo en medio de la ruptura. De acuerdo con su testimonio, el dolor no estaría relacionado únicamente con lo que habría ocurrido con Emanuel Ortega, sino también con los comentarios que circularon sobre su decisión de casarse. “La amiga me dijo que la ve triste, que la ve humillada”, contó Smith en LAM.