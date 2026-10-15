EspectáculosFamosos

Julieta Prandi rompió el silencio tras el escandaloso anuncio de su separación de Emanuel Ortega: "Estoy avergonzada"

Tras anunciar su separación a solo 27 días de su casamiento, la modelo atraviesa un difícil momento personal. Pilar Smith reveló qué le dijo en una conversación privada y qué fue lo que más la afectó en medio de la polémica.

Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega
Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Prandi confirmó en Buenos Aires su ruptura con Emanuel Ortega a 27 días de casarse, señalando sentirse avergonzada tras trascender una presunta infidelidad del músico.
  • La pareja arrastraba tensiones previas por rumores de engaño antes de la boda, desmentidos en su momento, sumados al malestar de Prandi por versiones sobre supuestas presiones.
  • Tras suspender el viaje conjunto, la conductora busca alejarse de los medios para recuperar su tranquilidad, mientras se define el impacto público y legal de la reciente boda.
Resumen generado con IA

Después de anunciar su separación de Emanuel Ortega a solo 27 días de su casamiento, Julieta Prandi atraviesa un momento personal difícil. Según trascendió, una presunta infidelidad del músico habría sido uno de los motivos de la ruptura, mientras que la modelo decidió mantenerse alejada de los medios para recuperar la tranquilidad.

Estas son las fotos que habrían desatado los celos de Julieta Prandi y precipitado su separación de Emanuel Ortega

Estas son las fotos que habrían desatado los celos de Julieta Prandi y precipitado su separación de Emanuel Ortega

Tras dos días sin hacer declaraciones públicas, la conductora habló brevemente con Pilar Smith y le contó cómo se siente luego del final de su relación. La periodista también compartió el testimonio de una amiga cercana de Prandi, quien reveló el impacto emocional que tuvo la situación y las especulaciones que surgieron alrededor de su casamiento.

Qué dijo Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

En el programa LAM, que se emite por América TV, Pilar Smith contó que se comunicó con Julieta Prandi para conocer cómo estaba después de la noticia de su separación. Si bien la modelo no quiso brindar una entrevista, le explicó que necesita tiempo para atravesar este momento. “Necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, relató Smith sobre la conversación que mantuvo con ella.

La panelista también señaló que Prandi habría llegado a un punto límite después de atravesar distintas situaciones en la pareja. Según su relato, la modelo había decidido seguir adelante con la relación pese a los episodios que generaron conflictos entre ambos.

“Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos”, sostuvo la periodista. Además, recordó que la pareja tenía previsto partir de luna de miel el lunes, un viaje que ahora la modelo preferiría realizar sola.

La tristeza de Julieta Prandi y las versiones sobre su casamiento

Además de las declaraciones de la periodista, una amiga íntima de Julieta Prandi le contó cómo ve a la modelo en medio de la ruptura. De acuerdo con su testimonio, el dolor no estaría relacionado únicamente con lo que habría ocurrido con Emanuel Ortega, sino también con los comentarios que circularon sobre su decisión de casarse. “La amiga me dijo que la ve triste, que la ve humillada”, contó Smith en LAM.

Según la panelista, a Prandi le habría afectado especialmente que se instalara la versión de que presionó al músico para llegar al matrimonio. “Más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse”, agregó.

Las versiones sobre una posible infidelidad habían aparecido meses antes de la boda. En ese momento, el tema ya había sido mencionado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde realizaron un enigmático sobre una supuesta infidelidad del músico.

La reacción de Julieta Prandi cuando surgieron los primeros rumores

Ángel de Brito recordó que, aproximadamente dos meses antes del casamiento, en LAM habían hablado de una presunta infidelidad de Emanuel Ortega. Según lo que se comentó entonces, el episodio habría llevado al cantante a intentar recomponer la confianza en la pareja mediante una propuesta de matrimonio.

En aquella oportunidad, Julieta Prandi desmintió las versiones y manifestó su malestar por las consultas de la prensa.

“No sé, chicos. Ayer me empezó a estallar el teléfono con esos mensajes y estábamos los dos cenando en casa. Estamos bien”, había expresado la modelo al ser consultada sobre los rumores.

En la misma conversación, también cuestionó que volvieran a circular versiones similares sobre su relación. “Ni idea, porque no es la primera vez que me dicen esto. Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo”, respondió, visiblemente molesta.

Ahora, tras el anuncio de la separación, aquellos rumores volvieron a cobrar relevancia en medio de las versiones sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura. Por el momento, Prandi optó por mantener la distancia de los medios y concentrarse en recuperar su tranquilidad.

Temas Julieta Prandi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?
1

Pronóstico de Cristofer Brito: ¿hasta cuándo continuarán las lluvias en Tucumán?

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas
2

Qué opinan en el Instituto de la Vivienda sobre las casas que sortea la legisladora Raquel Nievas

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”
3

“Tucumán vive con el agua”, la respuesta de Claudio Bravo ante la amenaza del “Súper Niño”

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
4

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este 15 de octubre

Ranking notas premium
Los fundamentalistas del peronismo tucumano
1

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
2

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
3

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
4

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

¿Alarma o exageración?: qué hay detrás de las advertencias por el “Súper Niño”
5

¿Alarma o exageración?: qué hay detrás de las advertencias por el “Súper Niño”

Más Noticias
Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Otro día perdido: Luciana Aymar reveló cómo es su vida a los 49 años, lejos del hockey y en Chile

Otro día perdido: Luciana Aymar reveló cómo es su vida a los 49 años, lejos del hockey y en Chile

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

Alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este jueves

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Comentarios