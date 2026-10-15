Murió Marianne Von Gierke: conmoción por la partida de la fisicoculturista chilena que brilló en Mr. Olympia 2026

Además de sus logros sobre las tablas, Von Gierke era valorada en el ambiente del fisicoculturismo chileno por su constante predisposición para acompañar, orientar e inspirar a nuevos atletas en sus primeros pasos dentro de la disciplina. Pocas horas antes de conocerse su deceso, la deportista magallánica se mostraba activa en sus redes sociales, donde compartió una historia desde el gimnasio y dejó emotivas reflexiones dedicadas a su pareja e impulsadas por su vocación deportiva. “El culturismo es mi pasión”, escribió en uno de sus posteos más recientes. En ese mismo mensaje, la atleta agregó: “Los resultados se ven en el escenario. El trabajo que hay detrás, muchas veces, lo vivimos sólo nosotros. Mi temporada termina. Nuestro camino continúa”.