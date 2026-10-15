Murió Marianne Von Gierke: conmoción por la partida de la fisicoculturista chilena que brilló en Mr. Olympia 2026
La atleta y abogada de 40 años falleció semanas después de obtener el puesto 13 en el prestigioso certamen Mr. Olympia 2026 en Las Vegas. La división chilena de la NPC confirmó la noticia sobre la referente de Women's Physique.
Resumen para apurados
- La fisicoculturista chilena Marianne Von Gierke murió este miércoles a los 40 años por causas aún no reveladas, tras competir recientemente en Las Vegas.
- Profesional desde 2021 y abogada de profesión, brilló a nivel global y obtuvo el 13° puesto en la categoría Women's Physique del certamen Mr. Olympia.
- La NPC Chile y la comunidad deportiva lamentaron su partida, destacando su legado de disciplina y rol como mentora para las nuevas generaciones de atletas.
El deporte sudamericano y la disciplina del fisicoculturismo chileno atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Marianne Belén Von Gierke Barassi a los 40 años. La deportista profesional y abogada de profesión, reconocida por ser una de las referentes más destacadas de la categoría Women's Physique en la escena internacional, falleció este miércoles por causas que aún no se han hecho públicas.
La noticia provocó un inmediato impacto en la comunidad deportiva y fue ratificada oficialmente por la división chilena del National Physique Committee (NPC), entidad que despidió a la atleta destacando su dedicación y el legado dejado a lo largo de su carrera.
Una trayectoria de élite en el escenario internacional de Mr. Olympia 2026
Originaria y vinculada a la Región de Magallanes, Marianne Von Gierke construyó una ascendente carrera en el deporte de alto rendimiento. Su recorrido en el circuito profesional comenzó en 2021, momento en el cual obtuvo su tarjeta para competir en la IFBB Pro League. A partir de allí, representó a Chile en certámenes internacionales celebrados en Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, logrando consagrarse campeona del Rising Phoenix World Championship, una de las competencias más relevantes de la rama femenina.
El punto culminante de su carrera deportiva estuvo signado por sus participaciones en Mr. Olympia, la cita cumbre del fisicoculturismo a nivel planetario. Von Gierke compitió en dos ediciones de dicho torneo, en 2024 y en Mr. Olympia 2026. Su última presentación tuvo lugar entre el 24 y el 27 de septiembre de este año en Las Vegas, Estados Unidos, donde finalizó en la decimotercera posición de la categoría Women's Physique, midiéndose contra las principales figuras del mundo.
Redes sociales, mentoría y un mensaje de despedida
Además de sus logros sobre las tablas, Von Gierke era valorada en el ambiente del fisicoculturismo chileno por su constante predisposición para acompañar, orientar e inspirar a nuevos atletas en sus primeros pasos dentro de la disciplina. Pocas horas antes de conocerse su deceso, la deportista magallánica se mostraba activa en sus redes sociales, donde compartió una historia desde el gimnasio y dejó emotivas reflexiones dedicadas a su pareja e impulsadas por su vocación deportiva. “El culturismo es mi pasión”, escribió en uno de sus posteos más recientes. En ese mismo mensaje, la atleta agregó: “Los resultados se ven en el escenario. El trabajo que hay detrás, muchas veces, lo vivimos sólo nosotros. Mi temporada termina. Nuestro camino continúa”.
La confirmación de su partida derivó en sentidas muestras de pesar institucional y personal. A través de un comunicado oficial, la organización NPC Chile expresó: “Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne Von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo”. Asimismo, la entidad remarcó que será recordada por “su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella”.