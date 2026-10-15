Laura Ubfal y Karina Iavícoli protagonizaron un escándalo en vivo: gritos, ironías y acusaciones
Lo que comenzó entre risas tras una picante entrevista a Wanda Nara derivó en un tenso cruce en vivo entre Laura Ubfal y Karina Iavícoli, con fuertes acusaciones de agresión, egos y chicanas en pleno aire.
Resumen para apurados
- Laura Ubfal y Karina Iavícoli protagonizaron un tenso cruce en vivo este miércoles en LAM, tras discrepar por una entrevista y acusarse mutuamente de agresión y egos.
- La pelea se desató tras un móvil tenso de Iavícoli con Wanda Nara. En el piso, Ubfal cuestionó su actitud e Iavícoli le recriminó envidia por su protagonismo mediático.
- El conflicto se viralizó en redes sociales y generó expectativa sobre la convivencia y el vínculo laboral de ambas panelistas en las próximas emisiones del programa.
El estudio de televisión volvió a convertirse en un polvorín tras un picante cruce en vivo entre Laura Ubfal y Karina Iavícoli. El conflicto se desató durante la emisión de este miércoles 14 de octubre en LAM, mientras el panel analizaba la comentada nota realizada a Wanda Nara en la presentación de MasterChef Celebrity.
El clima venía caldeado desde la transmisión del móvil, pero nadie anticipó que el debate interno entre las periodistas terminaría en una abierta disputa de protagonismo frente a las cámaras.
El detonante: del cruce con Wanda Nara al "te subiste a un pony" en el estudio
La chispa que desencadenó el cruce en vivo entre Laura Ubfal y Karina Iavícoli comenzó durante la presentación del certamen culinario. En ese evento, Wanda Nara conversó con el programa junto a su madre, Nora Colosimo, pero la tensión explotó cuando Iavícoli la indagó sobre la situación legal de su pareja, Martín Migueles.
"Yo no tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas, ¿qué culpa tengo yo?", respondió Wanda visiblemente molesta. Ante la insistencia de la panelista, Nora intentó frenar el tema e Iavícoli la cortó en seco. En tono de broma, Wanda lanzó: "Mami, agarrarla de los pelos que la tenés ahí", a lo que la periodista retrucó seriamente: "Qué fea esa faceta tuya violenta".
El punto máximo de fricción ocurrió cuando Iavícoli soltó la frase "lamentablemente el barro te salpica". La empresaria contestó tajante: "No amor, porque yo trabajo", para luego quitarse el micrófono y lanzar un insulto al aire. Al regresar al piso, Ubfal no dudó en encarar a su compañera y acusarla de haberse "subido a un pony" por el protagonismo cobrado.
De las risas al estallido: "Pobre de qué, mi amor" y la acusación de agresividad
Lo que arrancó entre risas y chanzas sobre quién estaba atenta en el panel dio paso a un tenso momento durante este cruce en vivo entre Laura Ubfal y Karina Iavícoli. Todo se quebró cuando Iavícoli dijo por bajo la frase "Pobre Laura". Atenta al murmullo, Ubfal reaccionó al instante: "¿Pobre? ¿Pobre de qué, mi amor? ¿Pobre de qué?".
A partir de ese comentario, la discusión escaló rápidamente hacia reclamos personales sobre las formas de conducirse en el trabajo diario. "Eso es lo que hacés con la compañera... Sos muy agresiva, Karina. Sos agresiva, mi amor", le reclamó Ubfal de forma directa.
Sin quedarse callada, Iavícoli rechazó el señalamiento y marcó distancia en el aire: "No, soy muy directa y no soy amiga de ella". Ante la insistencia de Ubfal sobre su supuesto tono violento, la angelita contraatacó: "Yo no soy agresiva para nada. Eso es lo que querés instalar. Instalalo, instalalo... Dejá que la gente te aplauda".
Una guerra de egos entre las angelitas
El nivel de fricción alcanzó su punto más alto cuando se debatieron los egos y el compañerismo dentro del ciclo durante este cruce en vivo entre Laura Ubfal y Karina Iavícoli. Tras escuchar los reproches sobre su actitud, Iavícoli apeló a la ironía: "Mirá quién habla de empatía, la mujer más empática del mundo".
Seguidamente, le atribuyó a Ubfal una clara molestia por el espacio y la atención mediática que venía sumando en las últimas emisiones. "Te molesta mi protagonismo, Laura", le espetó sin rodeos frente a la mirada atenta del conductor y sus colegas.
Para cerrar su postura y desacreditar cualquier especulación de buscar cámaras a través del escándalo, Iavícoli apeló a su trayectoria en el medio. "Hace casi 30 años que trabajo, ¿necesito esto? La verdad que no está bueno. ¿Qué, me aumenta más el sueldo? ¿Ves una escalera acá?", exclamó tajante.
El fuerte enfrentamiento no tardó en viralizarse en redes sociales y plataformas digitales, donde los espectadores tomaron partido dividiendo opiniones entre ambas comunicadoras. Tras este duro episodio, la expectativa se traslada a las próximas entregas del programa para verificar si lograrán recomponer el diálogo o si la relación quedó fracturada de forma definitiva.