Laura Ubfal y Karina Iavícoli protagonizaron un escándalo en vivo: gritos, ironías y acusaciones

"Yo no tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas, ¿qué culpa tengo yo?", respondió Wanda visiblemente molesta. Ante la insistencia de la panelista, Nora intentó frenar el tema e Iavícoli la cortó en seco. En tono de broma, Wanda lanzó: "Mami, agarrarla de los pelos que la tenés ahí", a lo que la periodista retrucó seriamente: "Qué fea esa faceta tuya violenta".