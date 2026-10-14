El dólar oficial operó estable y el mayorista tuvo una leve suba: a cuánto se negociaron

El mercado cambiario operó sin grandes cambios en la jornada de este miércoles. El dólar oficial y el “blue” operaron estables, mientras que el tipo de cambio mayorista registró una suba marginal de 50 centavos.
En el Banco Nación (BNA), la cotización oficial finalizó a $1.535 para la venta, en tanto que el mercado informal mantuvo el precio de $1.550, luego de alcanzar un máximo de $1.555 durante la mañana.
El mayorista cerró a $1.513
En el segmento de contado se operó un monto de U$S580,4 millones. En ese contexto, el dólar mayorista avanzó 50 centavos y finalizó la jornada a $1.513. Pese a la suba diaria, durante octubre el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $6, equivalente al 0,4%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el límite superior de la banda cambiaria se ubicó en $1.934,07. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $421,07 de ese límite, una distancia equivalente al 27,8%. Se trata de la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025, cuando alcanzó el 28,4%.