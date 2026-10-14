El dólar oficial operó estable y el mayorista tuvo una leve suba: a cuánto se negociaron

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el límite superior de la banda cambiaria se ubicó en $1.934,07. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $421,07 de ese límite, una distancia equivalente al 27,8%. Se trata de la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025, cuando alcanzó el 28,4%.