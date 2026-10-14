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Dos viajaron, toda la empresa aprendió: lo que Silicon Baires dejó en Tensolite

Jorge Sotomayor y Alejandro Gil, de Tensolite, empresa del Grupo Holcim, pasaron tres días recorriendo empresas líderes en Buenos Aires. A la vuelta hicieron algo que nadie les había pedido: reunieron a sus compañeros y les contaron todo.

Dos viajaron, toda la empresa aprendió: lo que Silicon Baires dejó en Tensolite
Hace 1 Hs

De la visita a la sala de reuniones

El 6 de octubre, a las 8:30, Tensolite abrió un espacio interno con un título simple: "Experiencia Silicon Baires. Aprendizajes". Durante 80 minutos, Jorge y Alejandro recorrieron con sus compañeros cada visita, con fotos, videos y una selección de las más de 70 diapositivas de la capacitación en inteligencia artificial.

Silicon Baires es un programa de la Fundación del Tucumán que lleva a equipos de empresas del norte a conocer por dentro organizaciones de referencia. Esta edición pasó por Toyota, SAP, el Centro de Industria X de la Unión Industrial Argentina, Mercado Libre y Andreani, y cerró con una jornada en la Universidad Torcuato Di Tella sobre ventas potenciadas con IA.

Jorge eligió abrir con la frase que, según él, engloba todo el programa: "La innovación y la evolución ocurren cuando la industria se conecta con nuevas formas de pensar y de hacer".

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Lo que vieron, traducido a la planta

En Toyota vieron salir una Hilux cada 89 segundos. Pero lo que llevaron a Tucumán fue otra cosa: la cultura que lo hace posible. El operario que detecta una falla para la línea, avisa y espera, para que ningún defecto pase al proceso siguiente. Y es él, por repetir la tarea todos los días, quien mejor puede proponer cómo mejorarla. El ejemplo que contaron fue mínimo y contundente: un estante que alguien propuso inclinar para que los repuestos se deslizaran solos.

En el Centro de Industria X conocieron tecnología que ya se consigue en Argentina: una garra que clasifica por color, peso o tamaño, robots que inspeccionan ambientes de riesgo, transportadores autónomos. Cuando Alejandro mostró el sistema que detecta si una persona lleva sus elementos de protección personal, desde la reunión llegó la reacción: "Está bueno para implementar en planta".

En Andreani recorrieron la planta de Pacheco, que procesa 520.000 envíos diarios en un solo turno. La lección que rescataron fue de estrategia: la empresa invirtió cuando sus competidores estaban quietos.

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Un tucumano en Mercado Libre

El momento que más marcó a los dos fue la charla con Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre y tucumano. Les contó que, cuando decidió sumarse a la empresa alrededor del año 2000, sus

amigos lo trataban de loco por no quedarse tranquilo en Tucumán. También vieron la cochera donde empezó la compañía, a pocos pasos de las oficinas actuales.

De esa conversación se trajeron una lista de ideas que compartieron con el equipo:

• Pensar en grande desde el primer día: que el código postal no limite la ambición.

• Equivocarse está permitido. Repetir el mismo error, no.

• La cultura debe estar escrita y comunicada, porque lo obvio para el fundador se diluye cuando la empresa crece.

• Contratar gente mejor que uno y dejarse cuestionar.

• La inteligencia artificial no es opcional.

"Fue de lo que más me llevé", dijo Jorge. Juan Di Bacco, que siguió la presentación desde Tucumán, lo resumió así: "Un lujo que hayan estado con Jacobo".

La reunión terminó en una decisión

Sobre el final, un colaborador preguntó qué herramienta de inteligencia artificial debía usar en su trabajo. La respuesta fue una definición concreta del grupo: una única plataforma autorizada para manejar información de la empresa. Una experiencia de tres días en Buenos Aires había llegado, en una mañana, a una regla de trabajo para todos.

Ese recorrido es el que busca el programa. Las visitas importan, pero el impacto se mide en lo que pasa después: una conversación que antes no existía, una idea que alguien quiere probar en la planta, una decisión que se toma.

Hubo otro resultado menos visible. En cada traslado los participantes cambiaban de asiento para conversar con gente de otras empresas, y de ahí salieron contactos con proveedores y con colegas de la región.

Al cerrar, Alejandro propuso el común denominador de todo lo visto: mejora continua, trabajo de excelencia, pensar en grande. Y una conclusión que vale para cualquier empresa del norte: "No hay secretos, sino simplemente aplicarlo".

El próximo destino: Silicon Valley

Silicon Baires es una de las experiencias inmersivas de la Fundación del Tucumán para equipos de empresas que quieren conocer de cerca cómo trabajan las organizaciones que lideran en innovación, gestión y cultura.

La Fundación ya está conformando el grupo de su experiencia premium: Silicon Valley, en mayo de 2027. Quienes se inscriban hasta el 30 de octubre acceden al beneficio por inscripción temprana. Más información e inscripciones: fundaciondeltucuman.com/experiencia-silicon-valley-2027

Esta nota es de acceso libre.
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