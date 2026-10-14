Dos viajaron, toda la empresa aprendió: lo que Silicon Baires dejó en Tensolite

En Toyota vieron salir una Hilux cada 89 segundos. Pero lo que llevaron a Tucumán fue otra cosa: la cultura que lo hace posible. El operario que detecta una falla para la línea, avisa y espera, para que ningún defecto pase al proceso siguiente. Y es él, por repetir la tarea todos los días, quien mejor puede proponer cómo mejorarla. El ejemplo que contaron fue mínimo y contundente: un estante que alguien propuso inclinar para que los repuestos se deslizaran solos.