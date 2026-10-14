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Valentín Yankelevich compartió una foto con su abuelo Gustavo y su hermano Franco: “Siempre juntos”

Tras hacer público su testimonio sobre las situaciones de violencia que, según relató, vivió durante su infancia, el joven piloto compartió una fotografía junto a Gustavo Yankelevich y Franco Yan. El posteo llegó en medio de la repercusión de sus declaraciones sobre su padre, Darío Giordano.

Valentín Yankelevich compartió una foto con su abuelo Gustavo y su hermano Franco: “Siempre juntos”
Valentín Yankelevich compartió una foto con su abuelo Gustavo y su hermano Franco: “Siempre juntos”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Valentín Yankelevich compartió en Instagram una foto junto a su abuelo Gustavo y su hermano para ratificar su unión, tras acusar a su padre por violencia en su niñez.
  • Días atrás, el joven reveló maltratos sufridos tras la muerte de Romina Yan y destacó que su abuelo lo salvó, acusaciones que su padre, Darío Giordano, desmintió públicamente.
  • El gesto consolida el bloque familiar junto a Gustavo Yankelevich y Cris Morena, mientras el conflicto privado y las secuelas del vínculo con Giordano cobran fuerte repercusión.
Resumen generado con IA

Valentín Yankelevich volvió a expresarse en redes sociales con una publicación dedicada a su abuelo, el productor Gustavo Yankelevich, y a su hermano mayor, Franco Yan. El joven compartió una fotografía de los tres abrazados y sonrientes, acompañada por una frase breve: “Siempre juntos”.

El posteo se conoció luego de que Valentín brindara un testimonio público sobre las situaciones de violencia intrafamiliar que, según denunció, atravesó durante su infancia, después de la muerte de su madre, Romina Yan. Sus declaraciones generaron repercusiones en el mundo del espectáculo y motivaron una respuesta pública de su padre, Darío Giordano.

“¿Vos leíste esto?”: Gustavo Yankelevich contó qué le dijo Valentín tras la carta de su padre y cruzó a Darío Giordano

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La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a los tres durante un evento en un teatro. Junto a la frase, el piloto agregó un símbolo de infinito y un corazón blanco. Entre las reacciones a la publicación se destacaron los mensajes de afecto de figuras del espectáculo como Isabel Macedo, Rocío Marengo y Sofía Zámolo, además de las muestras de apoyo de su abuela, Cris Morena.

El vínculo de Valentín Yan con su abuelo

La publicación cobra importancia tras la entrevista que Valentín dio a Infobae, en la que habló sobre el lugar que ocupa Gustavo Yankelevich en su vida y en la de su hermano desde la muerte de Romina Yan.

“Él fue la primera persona que nos escuchó”, recordó el joven al referirse al acompañamiento que recibió en un momento familiar complejo.

Durante la entrevista, Valentín también describió en términos contundentes la importancia de su abuelo en su historia personal. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó.

Además, expresó su reconocimiento por el lugar que el productor ocupó en su vida: “Fue el mejor padre del mundo” y “Mi abuelo me dio la vida”, sostuvo.

Guido Kaczka habló sobre el conflicto de Valentín Yankelevich con Darío Giordano

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La respuesta de Darío Giordano tras las acusaciones

Tras la difusión del testimonio, Darío Giordano emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones, pidió disculpas y cuestionó la versión de los jóvenes. También hizo referencias al papel de Gustavo Yankelevich en el conflicto familiar.

Habló Darío Giordano y desmintió las acusaciones de su hijo Valentín: ¿qué dijo?

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En paralelo, el productor había relatado que Franco Yan fue quien primero pidió ayuda para salir de la casa de su padre tras sufrir, según esa versión, agresiones físicas. También señaló que Cris Morena había advertido las primeras señales de alarma.

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