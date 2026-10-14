Valentín Yankelevich compartió una foto con su abuelo Gustavo y su hermano Franco: “Siempre juntos”

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a los tres durante un evento en un teatro. Junto a la frase, el piloto agregó un símbolo de infinito y un corazón blanco. Entre las reacciones a la publicación se destacaron los mensajes de afecto de figuras del espectáculo como Isabel Macedo, Rocío Marengo y Sofía Zámolo, además de las muestras de apoyo de su abuela, Cris Morena.