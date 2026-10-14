Luego de tiros, choques y una fuga se secuestraron 1.200 kilos de hojas de coca en Tucumán

En las últimas semanas se incrementó la cantidad de hojas de coca secuestradas. En menos de una semana, en nuestra provincia y en Santiago del Estero se decomisaron 2.600 kilos del producto. Expertos señalan que, en los últimos tiempos, debido a las restricciones existentes en la zona de frontera, los traficantes estarían modificando la frecuencia y el volumen de los envíos. “Ven la oportunidad y llevan lo que más pueden”, indicó una fuente.