Regresó la tucumana que había viajado a Ucrania en misión solidaria

La tucumana Mercedes Melián de Caram regresó el lunes a Barcelona, desde Ucrania. Hasta allí había viajado como parte de una misión humanitaria que llevaba donaciones en el marco de la guerra contra Rusia, que ya superó los cuatro años y medio. Ella, en particular, fue una conductora voluntaria, encargada de manejar hasta Ucrania uno de los vehículos -en este caso, una ambulancia- que entregaron al ejército ucraniano. Ayer contó la experiencia en una entrevista que dio a los periodistas Carolina Servetto y Guillermo Monti, para el ciclo Conexión Play, de LGPlay. “Agradezco que LA GACETA se haga eco de esto, porque muchos piensan que ya pasó. Se dejó de hablar de la guerra en Ucrania, y es muy importante que esto no se olvide, porque necesitan mucho de nuestra solidaridad”, advirtió.