Flávio Bolsonaro promete anular la condena de su padre si gana el balotaje en Brasil

Resumen para apurados
- Flávio Bolsonaro visitó este martes a su padre en Brasilia tras liderar la primera vuelta y ratificó que buscará anular su condena judicial si gana la presidencia.
- Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria de 27 años por golpismo. El Supremo Tribunal autorizó la visita familiar bajo la condición de no tratar temas político-electorales.
- Con un Congreso de mayoría conservadora, un eventual triunfo de Flávio facilitaría una ley de amnistía para el exmandatario y los condenados por el asalto a los poderes de 2023.
A 12 días del balotaje presidencial en Brasil, Flávio Bolsonaro visitó este martes a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y aseguró que lo encontró “muy feliz” por los resultados de la primera vuelta electoral, en la que el candidato de derecha quedó dos puntos por encima de Luiz Inácio Lula da Silva.
“Está de buen humor, está satisfecho con el trabajo que se viene realizando y tiene la esperanza de que Brasil va a cambiar”, afirmó el senador ante la prensa tras el encuentro. “Está muy contento con el resultado de estas elecciones”, agregó.
Flávio recibió el lunes la autorización del Tribunal Supremo para visitar personalmente a su padre, después de más de tres meses de prohibición. El juez estableció como condición que la reunión no tuviera fines políticos ni electorales, en vísperas de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
El candidato permaneció menos de una hora en la residencia de Brasilia donde Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple prisión domiciliaria por una condena de 27 años por golpismo.
La campaña y las restricciones a Jair Bolsonaro
En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Los sondeos le daban entonces una ventaja de cuatro puntos sobre el actual presidente de cara al balotaje.
El exmandatario es una figura central de la derecha brasileña y su imagen ocupa un lugar destacado en las manifestaciones de apoyo a la candidatura de su hijo. Flávio prometió anular la condena de su padre si llega a la Presidencia.
El senador tenía prohibido visitarlo desde julio, luego de divulgar una carta de respaldo de Jair Bolsonaro a su campaña durante una transmisión en YouTube. El juez Alexandre de Moraes consideró que esa conducta violaba las restricciones impuestas al expresidente para expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.
Tras el resultado de la primera vuelta, Flávio convocó a sus seguidores a salir a las calles para “defender” Brasil. En paralelo, sectores de izquierda realizaron marchas multitudinarias en distintas ciudades para intentar revertir la desventaja de Lula.
El futuro judicial del expresidente
Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por motivos de salud derivados de la puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña electoral en la que resultó elegido presidente. Fue condenado por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.
El escenario político también incluye la nueva composición del Congreso, elegido este mes, que quedó bajo mayoría conservadora. Ese resultado podría favorecer la aprobación de una ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar para su padre y para cientos de seguidores del bolsonarismo condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en enero de 2023.