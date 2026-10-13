Flávio Bolsonaro promete anular la condena de su padre si gana el balotaje en Brasil

El escenario político también incluye la nueva composición del Congreso, elegido este mes, que quedó bajo mayoría conservadora. Ese resultado podría favorecer la aprobación de una ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar para su padre y para cientos de seguidores del bolsonarismo condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en enero de 2023.