Todos los trámites gratuitos que se podrán hacer en barrio Costanera y Villa Urquiza

Esta semana, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán acercará nuevamente puntos de gestión a los vecinos de los barrios tucumanos. En esta oportunidad, los beneficiarios serán quienes residen en los barrios Costanera y Villa Urquiza o en sus inmediaciones. Este martes 13 inició la campaña en el primero de ellos y continuará el viernes entre las 9 y las 12.