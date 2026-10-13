Todos los trámites gratuitos que se podrán hacer en barrio Costanera y Villa Urquiza

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realiza operativos esta semana en Costanera y Villa Urquiza para acercar trámites, salud y obras a los vecinos.
- La iniciativa incluye puestos de DNI, licencias, atención médica y veterinaria, además de tareas de descacharreo contra el dengue, bacheo y alumbrado público.
- Esta descentralización facilita el acceso vecinal a gestiones esenciales y busca mejorar las condiciones sanitarias y de infraestructura en zonas periféricas.
Esta semana, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán acercará nuevamente puntos de gestión a los vecinos de los barrios tucumanos. En esta oportunidad, los beneficiarios serán quienes residen en los barrios Costanera y Villa Urquiza o en sus inmediaciones. Este martes 13 inició la campaña en el primero de ellos y continuará el viernes entre las 9 y las 12.
El jueves 15, las actividades seguirán en Villa Urquiza. Se podrá acceder a tareas de saneamiento en los hogares para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, a trámites para gestionar DNI y licencias de conducir y a servicios de salud para personas, como ecografías, y para mascotas de compañía, como castraciones, desparasitación, controles veterinarios y vacunación.
Para hacer las castraciones, las mascotas deberán asistir por orden de llegada o con turno previamente asignado a partir de las 9 y con un ayuno de 12 horas. Este servicio se prestará durante toda la semana en ambas ubicaciones.
Operativo Municipal Integral en el barrio Costanera Norte
Miércoles 14 de octubre
Los puestos se instalarán en Honduras 1650
Se podrá gestionar el DNI por orden de llegada. Se estima que se otorgarán 30 turnos por día. El costo será de $10.000, mientras que, para solicitar el DNI Exprés, ascenderá a $26.000. Se reciben tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales. No se trabajará con efectivo.
Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir para la gestión del carnet de manejo.
Corte de pelo
Stand del Presupuesto Participativo. Los vecinos pueden asesorarse sobre la presentación de proyectos de mejoramiento para sus barrios
Tareas de mejoramiento a cargo de la Brigada de Intervención Rápida (BIR)
Ecocanje.
Programa Integral Antimosquito (PÍA) para promover el descacharreo domiciliario y la prevención del dengue
Atención médica: solo turnos por la mañana para médico generalista, enfermería, obstetricia y vacunación.
Ecografías a partir de las 14
Trabajos de bacheo
Operativo Municipal Integral en Villa Urquiza
Jueves 15 de octubre
Los stands se instalarán en República del Líbano y Paraguay
Se podrá gestionar el DNI por orden de llegada. Se estima que se otorgarán 30 turnos por día. El costo será de $10.000, mientras que, para solicitar el DNI Exprés, ascenderá a $26.000. Se reciben tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales. No se trabajará con efectivo.
Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir para la gestión del carnet de manejo
Tarjeta SUBE
Inscripción al Programa Fomentar Empleo (para jóvenes de 18 a 24 años)
Mercado en tu Barrio
Ecocanje
Programa Integral Antimosquito (Descacharreo)
Stand del Presupuesto Participativo, donde los vecinos pueden asesorarse sobre la presentación de proyectos de mejoramiento para sus barrios
Tareas de mejoramiento a cargo de la Brigada de Intervención Rápida (BIR)
Operativo de alumbrado público y bacheo
Tráiler de salud
Viernes 16 de octubre
Gestión de DNI
Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir
Corte de pelo
Tráiler de salud
Stand del Presupuesto Participativo
Tareas de mejoramiento a cargo de la Brigada de Intervención Rápida (BIR)
Trabajos de bacheo
También se realizarán trabajos de cuidado barrial y urbano durante toda la semana.