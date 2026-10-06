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Una empresa global de fragancias busca estudiantes para una pasantía en RRHH

La búsqueda está dirigida a universitarios y pide inglés intermedio. La modalidad es híbrida, con cuatro días de oficina y uno de home office.

PASANTÍA. Givaudan busca estudiantes de Psicología, Recursos Humanos y Administración.
PASANTÍA. Givaudan busca estudiantes de Psicología, Recursos Humanos y Administración. / GIVAUDAN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Givaudan abrió una búsqueda laboral en Argentina para incorporar a un pasante universitario en Recursos Humanos para la gestión operativa y administración de personal.
  • Exige inglés intermedio y un año de experiencia en áreas afines. La vacante se gestiona por LinkedIn con modalidad híbrida de cuatro días presenciales y uno remoto.
  • La posición brinda a los estudiantes la oportunidad de insertarse en una multinacional líder y colaborar con equipos corporativos regionales desde Buenos Aires.
Resumen generado con IA

Recibir a quienes recién ingresan, organizar capacitaciones, acompañar procesos de selección y mantener en orden la documentación del personal. Ese es el tipo de trabajo que propone la nueva pasantía de Recursos Humanos que abrió Givaudan en Argentina para estudiantes universitarios

Newsan busca estudiantes universitarios para su Programa de Pasantías: requisitos y cómo postularse

Newsan busca estudiantes universitarios para su Programa de Pasantías: requisitos y cómo postularse

La compañía, dedicada a desarrollar sabores, fragancias y soluciones de belleza y bienestar, busca perfiles de Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas o carreras afines. La posición reporta al área de Recursos Humanos y está pensada para trabajar sobre procesos internos que forman parte del día a día de la gestión de personas.

Qué tareas tendrá el pasante

Una parte importante del puesto estará ligada a la administración de personal, eso incluye: gestionar legajos físicos, contratos temporales y documentación vinculada con otros pasantes.

También habrá participación en procesos de onboarding, es decir, la incorporación de nuevos empleados: preparar materiales, organizar documentación y colaborar en eventos o actividades de bienvenida.

MODALIDAD HÍBRIDA. El esquema contempla cuatro días de trabajo en oficina y uno de home office. MODALIDAD HÍBRIDA. El esquema contempla cuatro días de trabajo en oficina y uno de home office. / CAPTURA DE PANTALLA

La pasantía suma tareas de capacitación, como controlar asistencia, revisar materiales y coordinar la logística de encuentros presenciales.

Además, podrá colaborar con comunicación interna y con procesos de reclutamiento y selección junto al equipo de Recursos Humanos.

Cómo postularse

La vacante está publicada en el perfil oficial de Givaudan Argentina en LinkedIn bajo el nombre “Pasante RHH”.

Desde la publicación se puede acceder a la solicitud y enviar la candidatura. Al momento de la consulta, la búsqueda aparecía activa.

La empresa también mantiene un portal global de carreras donde publica oportunidades para pasantes y aprendices en distintas áreas.

Qué pide Givaudan

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios de Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas o disciplinas relacionadas. También se solicita un nivel intermedio de inglés.

PASANTÍA. Givaudan busca estudiantes de Psicología, Recursos Humanos y Administración. PASANTÍA. Givaudan busca estudiantes de Psicología, Recursos Humanos y Administración. / CAPTURA DE PANTALLA

Hay un requisito que sí conviene remarcar: la empresa pide un año de experiencia en posiciones similares. Por eso, no es una pasantía pensada necesariamente para alguien que nunca tuvo contacto con el área, sino para estudiantes que ya hayan sumado algo de experiencia previa. 

Cómo es la modalidad de trabajo

La posición tiene esquema híbrido, aunque con bastante presencialidad: son cuatro días de oficina y uno de home office.

Givaudan cuenta en Argentina con tres sedes vinculadas con Sabor y Bienestar, Fragancias y Belleza y funciones corporativas. Su centro corporativo de Buenos Aires trabaja con equipos regionales para distintos países de América. 

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