Ludovica Squirru lanzó una advertencia sobre la Luna Llena y explicó qué recomienda evitar

Al tomar la palabra, Squirru remarcó que se trata de una fase “potentísima” y sugirió evitar dar primeros pasos bajo su influencia. En ese sentido, recomendó no comenzar emprendimientos o proyectos personales durante este período: “Nadie recomienda el inicio de nada con Luna Llena”. Ante este planteo, la modelo Michelle Masson intervino para señalar su propio caso: “Pero yo nací en Luna Llena, ¿qué hacemos?”. La especialista, lejos de esquivar la acotación, le respondió entre risas que eso la convertía en una "femme fatale", aclarando de inmediato que el momento ideal para emprender es la Luna Nueva.