OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Arturo Illia
Hace 3 Hs

El 12 de octubre de 1963 asumía la presidencia Arturo Umberto Illia. Tuve la suerte de conocerlo en la casa de Hugo Fabio en la época de la dictadura en una reunión. Él recorría el país con valentía y coraje, era un hombre de la UCR, eso lo dice todo. No recuerdo con precisión el día y la fecha; fue mucho antes de la apertura democrática, una tarde que recibimos la visita de tan ilustre persona que diera brillo a nuestra república. Recorría el país con ese andar cansino, con una autoridad y una lucidez que ya con sus años mantenía intacta. No dejaba caer los ideales de la UCR; era muy difícil y con riesgo lo que hacíamos, igual lo hacíamos. No recuerdo de dónde venía; luego seguía a Termas de Río Hondo. Amén de los que estábamos, se dieron cita Tomás Llarrahona, Carlos Muiño, Luis Lencinas, Mariano Arroyo, Guido García, creo que Ramón Isauro Martínez y unas seis o siete personas más; debo decir que todos con un temor o miedo de las consecuencias; si bien los más jóvenes no éramos “Príncipes Valientes”, nos controlaban nuestros movimientos agentes, para nosotros servicios. Recuerdo escuchábamos sus opiniones sobre el momento y el porvenir. Ojalá su ejemplo perdure; los jóvenes deben leer su trayectoria llena de ideales y de su lucha en contra del fascismo que vivió siendo joven médico; y en su defensa de las instituciones democráticas.

Posé Luis Avignone                                                           

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje
1

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
2

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes
3

El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes

4

12 de octubre, día de reflexión

5

Cartas de lectores: la cuestión hispánica

Ranking notas premium
El mapa de una ley de salud mental inconclusa: entre el paradigma de derechos y la soledad de las guardias
1

El mapa de una ley de salud mental inconclusa: entre el paradigma de derechos y la soledad de las guardias

Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo
2

Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo

Jerarquizar ciencia, tecnología e innovación en Tucumán
3

Jerarquizar ciencia, tecnología e innovación en Tucumán

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
4

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes
5

El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes

Más Noticias
El museo Timoteo Navarro reabrió con el Salón de Tucumán

El museo Timoteo Navarro reabrió con el Salón de Tucumán

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Recuerdos fotográficos: los viejos tranvías a caballo

Recuerdos fotográficos: los viejos tranvías a caballo

El Gobierno nacional encara negociaciones clave para blindar el Presupuesto 2027

El Gobierno nacional encara negociaciones clave para blindar el Presupuesto 2027

El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos

El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos

Conflicto en Medio Oriente: ataques de hutíes al aeropuerto de Riad dejan 13 muertos

Conflicto en Medio Oriente: ataques de hutíes al aeropuerto de Riad dejan 13 muertos

Trump reclama el Nobel de la Paz

Trump reclama el Nobel de la Paz

Brasil, camino al balotaje: Lula apuesta por más descanso para los trabajadores

Brasil, camino al balotaje: Lula apuesta por más descanso para los trabajadores

Comentarios