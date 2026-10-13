Cartas de lectores: Arturo Illia

El 12 de octubre de 1963 asumía la presidencia Arturo Umberto Illia. Tuve la suerte de conocerlo en la casa de Hugo Fabio en la época de la dictadura en una reunión. Él recorría el país con valentía y coraje, era un hombre de la UCR, eso lo dice todo. No recuerdo con precisión el día y la fecha; fue mucho antes de la apertura democrática, una tarde que recibimos la visita de tan ilustre persona que diera brillo a nuestra república. Recorría el país con ese andar cansino, con una autoridad y una lucidez que ya con sus años mantenía intacta. No dejaba caer los ideales de la UCR; era muy difícil y con riesgo lo que hacíamos, igual lo hacíamos. No recuerdo de dónde venía; luego seguía a Termas de Río Hondo. Amén de los que estábamos, se dieron cita Tomás Llarrahona, Carlos Muiño, Luis Lencinas, Mariano Arroyo, Guido García, creo que Ramón Isauro Martínez y unas seis o siete personas más; debo decir que todos con un temor o miedo de las consecuencias; si bien los más jóvenes no éramos “Príncipes Valientes”, nos controlaban nuestros movimientos agentes, para nosotros servicios. Recuerdo escuchábamos sus opiniones sobre el momento y el porvenir. Ojalá su ejemplo perdure; los jóvenes deben leer su trayectoria llena de ideales y de su lucha en contra del fascismo que vivió siendo joven médico; y en su defensa de las instituciones democráticas.