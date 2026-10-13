El caótico estacionamiento en la capital

En este contexto, el entonces secretario de Movilidad Urbana de la capital, Benjamín Nieva, hoy subsecretario, opinó que “que debe priorizarse el uso del transporte público y, a modo de mea culpa, reconozco que debe mejorarse bastante, y que hay que incentivar que la gente camine más. No puede ser que por no caminar dos o tres cuadras estaciones el auto en pleno centro y lo dejes todo el día en la calle. En Buenos Aires, cualquiera cuando viaja para allá camina 10 cuadras como si nada”. Luego contó que “después del (no) uso del casco en los motociclistas, el segundo problema más grave que tiene el tránsito en la ciudad son las doble y triple filas de estacionamiento, que generan un caos en la circulación”.