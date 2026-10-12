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“Me gustaría volver a dirigirlo”: la frase de Ricardo Gareca cuando le recordaron su paso por San Martín

El "Tigre" recordó su paso por La Ciudadela y dejó abierta la chance del regreso. “Quedé sorprendido por la convocatoria de San Martín. Son muy apasionados”, dijo.

GRAN TRAYECTORIA. Gareca tiene títulos de Primera en Argentina y Perú. Además ganó una Copa Conmebol con Talleres.
GRAN TRAYECTORIA. Gareca tiene títulos de Primera en Argentina y Perú. Además ganó una Copa Conmebol con Talleres.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ricardo Gareca expresó en una entrevista reciente que le gustaría volver a dirigir a San Martín de Tucumán si surge la chance, recordando con afecto su debut como DT en el club.
  • Gareca inició como DT en el club en la temporada 1994/95 y llegó a la final por el ascenso, antes de consolidar una carrera destacada en clubes y con la selección de Perú.
  • La declaración ilusiona a los hinchas de San Martín, un equipo que busca volver a la Primera División, ante la remota pero abierta chance de repatriar a un técnico de jerarquía.
Resumen generado con IA

Ricardo Gareca dejó una declaración que seguramente despertará ilusión entre los hinchas de San Martín de Tucumán. El experimentado entrenador recordó su primera experiencia como DT, justamente en el "Santo", y reconoció que le gustaría volver a dirigirlo si en algún momento se presenta la oportunidad.

“Fue el primer equipo que dirigí. Fue muy lindo”, expresó el "Tigre" durante una charla con Rodrigo Rea, creador de contenido tucumano, en la que repasó, entre otras cosas, su vínculo con la institución y aquella etapa que marcó el comienzo de su carrera como entrenador.

Gareca dirigió a San Martín en la temporada 1994/95 y estuvo al frente de un equipo que peleó por el ascenso a Primera División. En aquella campaña, el "Santo" alcanzó la final del torneo, aunque no pudo concretar el objetivo frente a Colón de Santa Fe.

FOTO ICÓNICA. Gareca durante su paso por San Martín, en la temporada 1994/95 de la B Nacional. FOTO ICÓNICA. Gareca durante su paso por San Martín, en la temporada 1994/95 de la B Nacional.

“En mi primera experiencia como DT llegamos a la final por el ascenso contra Colón de Santa Fe. Se nos escapó contra un gran rival”, recordó el entrenador, que destacó el nivel del plantel que tuvo a disposición durante aquella etapa.

De hecho, su valoración fue más allá de los resultados. Gareca explicó que quedó tan conforme con el equipo que, cuando recibió la posibilidad de continuar su carrera en Talleres de Córdoba, decidió llevarse a varios futbolistas que había dirigido en Tucumán. “Teníamos un gran equipo. Después, cuando me fui a dirigir a Talleres de Córdoba, me llevé a varios jugadores porque me encantaba el equipo que teníamos”, contó.

El deseo de volver a La Ciudadela

Más allá de los recuerdos, también se refirió a una de las características que más lo sorprendieron durante su paso por el club: el acompañamiento de los hinchas.

“Quedé sorprendido por la convocatoria de San Martín. Son muy apasionados”, afirmó Gareca, antes de dejar una frase que rápidamente puede convertirse en tema de conversación entre los simpatizantes del Santo. “Si se llega a dar la oportunidad, me gustaría volver a dirigir a San Martín”, aseguró.

Una trayectoria internacional

Después de aquella primera experiencia en San Martín, Gareca construyó una extensa carrera como entrenador. En el fútbol argentino conquistó cuatro títulos de Primera División: uno con Vélez Sarsfield y tres con Universitario de Deportes de Perú.

Además, condujo a la selección peruana durante el Mundial de Qatar 2022, al que clasificó después de 36 años de ausencia del combinado incaico en la máxima cita del fútbol. También alcanzó la final de la Copa América 2019 con Perú.

Su recorrido lo convirtió en uno de los entrenadores argentinos de mayor reconocimiento internacional. Por eso, su recuerdo de San Martín y su disposición a volver, si se presenta la oportunidad, adquieren una relevancia especial para un club que mantiene como gran objetivo regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

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