“Me gustaría volver a dirigirlo”: la frase de Ricardo Gareca cuando le recordaron su paso por San Martín

De hecho, su valoración fue más allá de los resultados. Gareca explicó que quedó tan conforme con el equipo que, cuando recibió la posibilidad de continuar su carrera en Talleres de Córdoba, decidió llevarse a varios futbolistas que había dirigido en Tucumán. “Teníamos un gran equipo. Después, cuando me fui a dirigir a Talleres de Córdoba, me llevé a varios jugadores porque me encantaba el equipo que teníamos”, contó.