Más allá del tiempo: las historias personales detrás de la llegada en los 21K LA GACETA

“El deporte para mí es vida, es algo que te ayuda a seguir adelante, te ayuda a salir de los problemas”, reflexionó, y coronó su logro con un mensaje para toda la comunidad: “Quiero que las personas con discapacidad se animen a hacer cualquier deporte, ya sea correr o cualquier otro, porque te ayuda muchísimo mental y físicamente”. A su lado, su papá Eduardo agregó: “Tiene el apoyo incondicional nuestro para hacer las cosas que quiera hacer. Nos llena de emoción y de gozo que sea así”. En sintonía, su mamá Viviana cerró: “Todos apoyamos: los hermanos, los sobrinos, todos. Es importante esto, porque chicos que se creen que no pueden... lo logran”.