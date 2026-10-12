21k LA GACETA

21K LA GACETA: dónde buscar y comprar las fotos de la carrera

Los corredores pueden encontrar sus imágenes a través de una plataforma que permite buscar por número de dorsal o mediante reconocimiento facial. Ya están disponibles.

A FULL. Los corredores disfrutaron de una jornada que estuvo marcada por la emoción y el esfuerzo.
A FULL. Los corredores disfrutaron de una jornada que estuvo marcada por la emoción y el esfuerzo. LA GACETA / Diego Aráoz
Hace 8 Min

Quienes participaron de los 21K LA GACETA ya pueden buscar y conseguir sus fotos oficiales de la carrera a través de ubice.com.ar, la plataforma en la que están reunidas las imágenes tomadas por los fotógrafos del evento.

Para encontrar las fotos, hay dos opciones: ingresar el número de dorsal o subir una foto del rostro para que el sistema, mediante reconocimiento facial, identifique las imágenes en las que aparece cada corredor.

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Una vez encontradas las fotos, se pueden comprar online y recibir el enlace de descarga directamente en el correo electrónico.

Cómo es el procedimiento para adquirir las fotos de los 21k LA GACETA

Ingresá a https://ubice.com.ar/evento/437, buscá tus fotos y guardá el recuerdo de tu participación en el 21K LA GACETA. No dejés pasar esta gran oportunidad.

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