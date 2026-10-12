21K LA GACETA: dónde buscar y comprar las fotos de la carrera

Quienes participaron de los 21K LA GACETA ya pueden buscar y conseguir sus fotos oficiales de la carrera a través de ubice.com.ar, la plataforma en la que están reunidas las imágenes tomadas por los fotógrafos del evento.
Para encontrar las fotos, hay dos opciones: ingresar el número de dorsal o subir una foto del rostro para que el sistema, mediante reconocimiento facial, identifique las imágenes en las que aparece cada corredor.
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Una vez encontradas las fotos, se pueden comprar online y recibir el enlace de descarga directamente en el correo electrónico.
Cómo es el procedimiento para adquirir las fotos de los 21k LA GACETA
Ingresá a https://ubice.com.ar/evento/437, buscá tus fotos y guardá el recuerdo de tu participación en el 21K LA GACETA. No dejés pasar esta gran oportunidad.
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