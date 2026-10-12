En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

Para los representantes de la pinturería Red de Colores, los 21K de LA GACETA se vinculan a la unión y la familiaridad. Por eso apostaron por un stand pensado para todos y, sobre todo, para los más chicos, para que pudieran desenvolverse y pasar un momento de dispersión compitiendo por premios. Destacaron la buena actitud y la alegría que se vivió durante la media maratón e invitaron a los deportistas a continuar apostando por la actividad física y una actitud positiva.