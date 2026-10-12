En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

Resumen para apurados
- Diversas marcas e instituciones acompañaron este domingo los 21K de LA GACETA en Tucumán para brindar servicios, premios y apoyo a los corredores.
- Los patrocinadores ofrecieron hidratación, masajes kinesiológicos, stands interactivos y sortearon una bicicleta eléctrica entre los participantes de la carrera.
- El masivo apoyo empresarial consolida a la media maratón como el evento atlético más convocante del norte argentino, con creciente proyección internacional.
Un gran premio, de la mano de Bicicletería Rivadavia
Bicicletería Rivadavia, uno de los grandes aliados de los 21K de LA GACETA en esta edición, tuvo su momento protagónico en la mañana del domingo. La marca donó una bicicleta eléctrica que se sorteó tras la media maratón, frente a todos los asistentes que esperaban ansiosos que el bolillero indicara su número de rosal. Un agradecimiento especial a Bicicletería Rivadavia por su aporte y felicidades a la ganadora, Julieta Quiroga.
Powerade Zero: hidratación duradera, Zero azúcar, Zero calorías
Con el objetivo de estar al lado de cada persona que decide ponerse a prueba y dar lo mejor de sí, Powerade Zero acompañó los 21K de LA GACETA. La marca cubrió un aspecto crucial en el cuidado de los deportistas. Desde la final, en el puesto de llegada, se entregaron botellas de la bebida isotónica libre de azúcares y libre de calorías, pensada especialmente para reponer el organismo luego del esfuerzo.
Octaviano, buenos hábitos en alimentación
La dietética se sumó por primera vez a los 21K de LA GACETA. Tiene por objetivo promover hábitos saludables, el movimiento y, sobre todo, el bienestar; tanto entre quienes ya viven el deporte, como entre quienes recién inician. La marca tuvo un gran despliegue y hoy cuenta con tres locales en la capital y tres más en Yerba Buena. Para sus representantes, la carrera implicó un momento de esfuerzo, superación y disfrute del proceso.
Red de Colores: pintando un mundo mejor
Para los representantes de la pinturería Red de Colores, los 21K de LA GACETA se vinculan a la unión y la familiaridad. Por eso apostaron por un stand pensado para todos y, sobre todo, para los más chicos, para que pudieran desenvolverse y pasar un momento de dispersión compitiendo por premios. Destacaron la buena actitud y la alegría que se vivió durante la media maratón e invitaron a los deportistas a continuar apostando por la actividad física y una actitud positiva.
Saucony: correr por el bien
La marca de ropa y calzado deportivo acompañó desde la primera fila a los competidores que corrieron los 21K de LA GACETA. Con el objetivo de inspirar a todos a vivir su mejor vida y ser auténticos, la firma mantiene una presencia activa en Tucumán, acercándose a los corredores en las sucursales de Marathon Deportes.
Saucony apuesta siempre a los eventos donde están las energías y el encuentro en el mundo del running.
Disfrutá primero, Benedictino después
En la llegada, el stand de Benedictino recibió a los participantes de la carrera con provisiones para reponer energías e hidratar el organismo. La marca acompaña el desempeño en cada disciplina, desde el deportista amateur, que da sus primeros pasos, hasta los profesionales de élite, que compiten al más alto nivel. Un agradecimiento especial a Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola en nuestra región, por acompañar este evento que crece cada año.
Farmacias del Pueblo: con la piel y nutrición de los deportistas
El compromiso de Farmacias del Pueblo se refleja en el trabajo de todo su equipo. Desde la firma sostienen que optan por acompañar de manera responsable a quienes eligen un estilo de vida sano. En un compromiso con la salud y el bienestar, invitan a participar en actividades informativas y de concientización para cuidarse cada día un poco mejor. Destacan que el objetivo no tener una medalla, sino superarse cada día.
Tu Mundo Constructor, construyendo los 21K
Por segundo año consecutivo, Tu Mundo Constructor acompaña los 21K de LA GACETA. Su stand se interesó por la motivación en esta edición y los deportistas pasaron por su mural a contar por qué corrían. Desde la empresa impulsan el deporte y buscan incorporarse en los sitios donde está presente el público. Apoyan la actividad física, promueven el bienestar y buscan vincularse con la gente. Consideran de gran importancia el trabajo conjunto con otras empresas e instituciones para seguir construyendo lazos fuertes.