21k LA GACETA

En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

Diferentes marcas e instituciones hicieron su aporte para la media maratón más convocante del norte, que ya se transformó en un evento de participación internacional

UNA FIESTA INOLVIDABLE. Los 21k de LA GACETA.
UNA FIESTA INOLVIDABLE. Los 21k de LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diversas marcas e instituciones acompañaron este domingo los 21K de LA GACETA en Tucumán para brindar servicios, premios y apoyo a los corredores.
  • Los patrocinadores ofrecieron hidratación, masajes kinesiológicos, stands interactivos y sortearon una bicicleta eléctrica entre los participantes de la carrera.
  • El masivo apoyo empresarial consolida a la media maratón como el evento atlético más convocante del norte argentino, con creciente proyección internacional.
Resumen generado con IA

SANATORIO DEL SUR. Bajo el lema “Nosotros te cuidamos”, la empresa cuenta con un equipo de profesionales y servicios orientados a brindar atención médica integral, comprometido con la calidad de vida de las personas y su bienestar. la gaceta / foto de analía jaramillo SANATORIO DEL SUR. Bajo el lema “Nosotros te cuidamos”, la empresa cuenta con un equipo de profesionales y servicios orientados a brindar atención médica integral, comprometido con la calidad de vida de las personas y su bienestar. la gaceta / foto de analía jaramillo
HAMMER X GYM. El gimnasio tucumano acompañó con un stand en el que retó a los participantes a desafiarse a sí mismos mediante la actividad física. HAMMER X GYM. El gimnasio tucumano acompañó con un stand en el que retó a los participantes a desafiarse a sí mismos mediante la actividad física.
MATSU. La concesionaria representante de Subaru y Suzuki en el noroeste argentino se sumó para apoyar a los competidores de los 21K de LA GACETA. MATSU. La concesionaria representante de Subaru y Suzuki en el noroeste argentino se sumó para apoyar a los competidores de los 21K de LA GACETA.
EDET. Desde el compromiso con la sociedad y la responsabilidad con los hogares, la empresa invitó a los pequeños a subirse a su propio podio. EDET. Desde el compromiso con la sociedad y la responsabilidad con los hogares, la empresa invitó a los pequeños a subirse a su propio podio.
BYD. Una camioneta de la marca, reconocida por su innovación constante, escoltó a corredores en un tramo de la media maratón de ayer. BYD. Una camioneta de la marca, reconocida por su innovación constante, escoltó a corredores en un tramo de la media maratón de ayer.
COMODÍN. La cadena de supermercados de Grupo Alberdi se apostó sobre avenida Soldatti con su stand y agasajó a los visitantes con presentes. COMODÍN. La cadena de supermercados de Grupo Alberdi se apostó sobre avenida Soldatti con su stand y agasajó a los visitantes con presentes.
BOREAL SALUD. La empresa de cobertura médica mostró, con juegos y sorteos, su dinámica de atención y recepción para niños y adultos. BOREAL SALUD. La empresa de cobertura médica mostró, con juegos y sorteos, su dinámica de atención y recepción para niños y adultos.
ALPALO. Una marca que ofrece 13 gramos de proteína, saciedad real hasta por dos horas y energía sostenida en una deliciosa barra de maní y chocolate. ALPALO. Una marca que ofrece 13 gramos de proteína, saciedad real hasta por dos horas y energía sostenida en una deliciosa barra de maní y chocolate.
OSDE. La empresa de medicina prepaga brindó capacitaciones sobre reanimación cardiopulmonar, una maniobra clave en situaciones de emergencia. OSDE. La empresa de medicina prepaga brindó capacitaciones sobre reanimación cardiopulmonar, una maniobra clave en situaciones de emergencia.
UNIVERSIDAD SAN PABLO-T. La casa de altos estudios recibió a corredores con sesiones de masajes brindadas por sus estudiantes de kinesiología. UNIVERSIDAD SAN PABLO-T. La casa de altos estudios recibió a corredores con sesiones de masajes brindadas por sus estudiantes de kinesiología.
GEMSA. Con juegos, actividades y mucho más, la concesionaria de Chevrolet en Tucumán presentó información sobre los modelos de autos disponibles. GEMSA. Con juegos, actividades y mucho más, la concesionaria de Chevrolet en Tucumán presentó información sobre los modelos de autos disponibles.
ST. TROPEZ. Una marca enfocada y comprometida en el cuidado de tu piel, que ofrece productos pensados para mantenerla saludable, protegida y radiante. ST. TROPEZ. Una marca enfocada y comprometida en el cuidado de tu piel, que ofrece productos pensados para mantenerla saludable, protegida y radiante.

Un gran premio, de la mano de Bicicletería Rivadavia

En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

Bicicletería Rivadavia, uno de los grandes aliados de los 21K de LA GACETA en esta edición, tuvo su momento protagónico en la mañana del domingo. La marca donó una bicicleta eléctrica que se sorteó tras la media maratón, frente a todos los asistentes que esperaban ansiosos que el bolillero indicara su número de rosal. Un agradecimiento especial a Bicicletería Rivadavia por su aporte y felicidades a la ganadora, Julieta Quiroga.

Powerade Zero: hidratación duradera, Zero azúcar, Zero calorías

En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

Con el objetivo de estar al lado de cada persona que decide ponerse a prueba y dar lo mejor de sí, Powerade Zero acompañó los 21K de LA GACETA. La marca cubrió un aspecto crucial en el cuidado de los deportistas. Desde la final, en el puesto de llegada, se entregaron botellas de la bebida isotónica libre de azúcares y libre de calorías, pensada especialmente para reponer el organismo luego del esfuerzo.

Octaviano, buenos hábitos en alimentación

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La dietética se sumó por primera vez a los 21K de LA GACETA. Tiene por objetivo promover hábitos saludables, el movimiento y, sobre todo, el bienestar; tanto entre quienes ya viven el deporte, como entre quienes recién inician. La marca tuvo un gran despliegue y hoy cuenta con tres locales en la capital y tres más en Yerba Buena. Para sus representantes, la carrera implicó un momento de esfuerzo, superación y disfrute del proceso.

Red de Colores: pintando un mundo mejor

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Para los representantes de la pinturería Red de Colores, los 21K de LA GACETA se vinculan a la unión y la familiaridad. Por eso apostaron por un stand pensado para todos y, sobre todo, para los más chicos, para que pudieran desenvolverse y pasar un momento de dispersión compitiendo por premios. Destacaron la buena actitud y la alegría que se vivió durante la media maratón e invitaron a los deportistas a continuar apostando por la actividad física y una actitud positiva.

Saucony: correr por el bien

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La marca de ropa y calzado deportivo acompañó desde la primera fila a los competidores que corrieron los 21K de LA GACETA. Con el objetivo de inspirar a todos a vivir su mejor vida y ser auténticos, la firma mantiene una presencia activa en Tucumán, acercándose a los corredores en las sucursales de Marathon Deportes.

Saucony apuesta siempre a los eventos donde están las energías y el encuentro en el mundo del running.

Disfrutá primero, Benedictino después

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En la llegada, el stand de Benedictino recibió a los participantes de la carrera con provisiones para reponer energías e hidratar el organismo. La marca acompaña el desempeño en cada disciplina, desde el deportista amateur, que da sus primeros pasos, hasta los profesionales de élite, que compiten al más alto nivel. Un agradecimiento especial a Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola en nuestra región, por acompañar este evento que crece cada año.

Farmacias del Pueblo: con la piel y nutrición de los deportistas

En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

El compromiso de Farmacias del Pueblo se refleja en el trabajo de todo su equipo. Desde la firma sostienen que optan por acompañar de manera responsable a quienes eligen un estilo de vida sano. En un compromiso con la salud y el bienestar, invitan a participar en actividades informativas y de concientización para cuidarse cada día un poco mejor. Destacan que el objetivo no tener una medalla, sino superarse cada día.

Tu Mundo Constructor, construyendo los 21K

En imágenes: los aliados que acompañaron los 21K de LA GACETA

Por segundo año consecutivo, Tu Mundo Constructor acompaña los 21K de LA GACETA. Su stand se interesó por la motivación en esta edición y los deportistas pasaron por su mural a contar por qué corrían. Desde la empresa impulsan el deporte y buscan incorporarse en los sitios donde está presente el público. Apoyan la actividad física, promueven el bienestar y buscan vincularse con la gente. Consideran de gran importancia el trabajo conjunto con otras empresas e instituciones para seguir construyendo lazos fuertes.

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