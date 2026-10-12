“Doctorcito amoroso”: los mensajes que destaparon siete denuncias contra un ginecólogo de Chaco
Gustavo Kumiega enfrenta acusaciones formales por abusos en pleno examen clínico, ecografías sin gel lubricante y acoso por Instagram. La querella exige su arresto inmediato, pero el médico no fue imputado y su defensa asegura que todo formó parte de “protocolos habituales”.
Resumen para apurados
- Siete mujeres denunciaron en Chaco al ginecólogo Gustavo Kumiega por abusos sexuales, maltrato y acoso tras viralizarse mensajes privados.
- Los hechos habrían ocurrido en consultas médicas con maniobras dolorosas y fármacos vencidos; la defensa afirma que actuó bajo protocolo y entregó historias clínicas.
- Dos fiscalías investigan las acusaciones y la querella exige su inmediata detención, lo que definirá su imputación formal y el ejercicio de su profesión.
En los tribunales de Resistencia, un expediente que no para de sumar fojas puso en la mira a Gustavo Osmar Kumiega: ya son siete las mujeres que acudieron a la Justicia para denunciar que el profesional utilizó la intimidad del consultorio para manoseos, comentarios sexuales explícitos y prescripción de fármacos vencidos. Según publicó Infobae, el caso detonó en las últimas horas tras la viralización de capturas de pantalla donde el médico contactaba a sus pacientes por privado con frases como “te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”.
A pesar de que los abogados de las denunciantes reclamaron su detención inmediata ante el riesgo de que las conductas respondan a un patrón serial sobre víctimas vulnerables, Kumiega no está preso ni formalmente imputado. Según confirmaron fuentes judiciales y la propia defensa a medios nacionales como Infobae y la prensa chaqueña, el caso se reparte hoy en dos dependencias del Ministerio Público Fiscal: el Equipo Fiscal N° 2, a cargo de Ana González de Pacce, investiga seis hechos ocurridos dentro de su lugar de trabajo, mientras que el Equipo Fiscal N° 4, conducido por Jorge Cáceres Olivera, instruye una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal radicada por una mujer que mantuvo un vínculo privado con él y hoy vive en el exterior.
De la primera sospecha a la ola de acusaciones
El primer quiebre ocurrió el 23 de septiembre. Karla Herrán (26 años) llegó al consultorio por una derivación dermatológica. Según su testimonio judicial, el médico desvió la consulta hacia preguntas sobre su vida íntima, le entregó anticonceptivos vencidos y le practicó una ecografía transvaginal sin gel conductor: describió movimientos intensos y circulares con el transductor que le provocaron un dolor persistente. Fue su abogado, Hernán Cordón, quien formalizó en declaraciones al canal regional NG Federal el primer pedido de arresto y solicitó citar a las profesionales que atendieron a la joven después de esa consulta.
Apenas 48 horas después, el 25 de septiembre, Jésica M. R. (26) radicó la segunda presentación ante la fiscalía. Afirmó que durante un control ecográfico en enero el profesional le realizó caricias reiteradas sobre una pierna mientras lanzaba frases explícitas sobre la vida sexual de las mujeres, un episodio por el que la paciente ya había dejado un reclamo asentado en su obra social antes de llegar a la vía penal.
El 30 de septiembre se sumó la declaración de Rita P. (32). La mujer denunció que, tras consultas donde recibió burlas sobre su contextura física y su salud mental, el médico comenzó a escribirle por Instagram. En el expediente judicial constan incorporadas capturas y archivos de video donde el profesional le exhibía sus genitales a través de la mensajería privada.
A comienzos de octubre la fiscalía recibió tres testimonios más en fila. El 1° de octubre, Oriana S. A. (24) relató un control de DIU extremadamente doloroso, donde el médico movió el aparato con fuerza desmedida y utilizó su propio teléfono celular para registrar en video parte de la revisión, archivo que aportó a la causa. El 2 de octubre, Laura S. W. (38) declaró que durante un control de embarazo el ginecólogo prolongó maniobras incómodas ignorando sus pedidos de parar —alegando que él decidía cuándo terminaba el estudio— y condicionó los honorarios al aspecto físico con una frase textual: “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”. Ese mismo día, Tamara V. (29) aportó antecedentes de 2021: recetas de óvulos vencidos que le causaron ardor e insistencia injustificada para forzar una cesárea.
La séptima causa, en manos del fiscal Cáceres Olivera, corresponde a Romina C. La denunciante relató un encuentro privado fuera del consultorio donde el médico avanzó sobre ella pese a su negativa expresa. Según su declaración testimonial, tras consumar el hecho y despedirse con indiferencia, el profesional continuó enviándole fotografías de sus viajes y mensajes personales por redes durante meses.
La réplica de la defensa
Del otro lado de la mesa judicial, la defensa técnica encabezada por Zacarías Issolo busca desactivar el avance penal reduciendo las acusaciones a desavenencias de trato o cuestiones técnicas. Issolo argumentó públicamente que las prácticas médicas se apegaron a los protocolos de la especialidad y desafió el testimonio del ecógrafo sin gel: “Si el aparato funciona con ultrasonido y el gel es necesario para obtener la imagen, entonces, si no usó gel, ¿cómo salió la imagen?”, planteó en declaraciones a la prensa.
Para frenar una orden de allanamiento o una detención, la defensa entregó de forma voluntaria las historias clínicas a la fiscalía y aseguró que Kumiega permanece recluido en su domicilio con episodios de pánico ante el repudio social. Mientras tanto, las fiscalías avanzan con las declaraciones testimoniales y peritajes para determinar si las conductas denunciadas cruzaron la línea del acto médico para convertirse en una cadena de abusos en la impunidad de cuatro paredes.