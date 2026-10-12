“Doctorcito amoroso”: los mensajes que destaparon siete denuncias contra un ginecólogo de Chaco

A pesar de que los abogados de las denunciantes reclamaron su detención inmediata ante el riesgo de que las conductas respondan a un patrón serial sobre víctimas vulnerables, Kumiega no está preso ni formalmente imputado. Según confirmaron fuentes judiciales y la propia defensa a medios nacionales como Infobae y la prensa chaqueña, el caso se reparte hoy en dos dependencias del Ministerio Público Fiscal: el Equipo Fiscal N° 2, a cargo de Ana González de Pacce, investiga seis hechos ocurridos dentro de su lugar de trabajo, mientras que el Equipo Fiscal N° 4, conducido por Jorge Cáceres Olivera, instruye una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal radicada por una mujer que mantuvo un vínculo privado con él y hoy vive en el exterior.