Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un pitbull en Moreno y su madrina quedó imputada

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. El episodio ocurrió el domingo en una casa ubicada en la calle Fresnos al 2500, donde el pequeño se encontraba pasando unos días al cuidado de su madrina. La mujer fue aprehendida e imputada por homicidio culposo.