Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un pitbull en Moreno y su madrina quedó imputada

Resumen para apurados
- Un niño de cuatro años murió el domingo en Moreno tras ser atacado por un pitbull al quedar solo en su casa; su madrina fue imputada por homicidio culposo.
- La mujer salió a buscar a su hija y dejó al menor solo en la vivienda. Según la investigación, el animal ingresó por un ventiluz y lo atacó causándole la muerte.
- La fiscalía ordenó la autopsia para determinar la causa del deceso e investiga posible negligencia de la cuidadora, mientras que el animal quedó bajo control de Zoonosis.
Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. El episodio ocurrió el domingo en una casa ubicada en la calle Fresnos al 2500, donde el pequeño se encontraba pasando unos días al cuidado de su madrina. La mujer fue aprehendida e imputada por homicidio culposo.
La víctima, identificada como Homero Mauro Leonar Fernández, estaba al cuidado de su madrina, Yohana Mercado, de 31 años. En un momento de la jornada, la mujer salió de la vivienda para buscar a su hija, que había terminado una clase de patín, y el pequeño quedó solo en el domicilio.
Las primeras reconstrucciones del caso indican que el perro habría ingresado a la vivienda a través de un ventiluz. Por motivos que aún se investigan, el animal atacó al niño y le provocó heridas de extrema gravedad.
El hecho fue descubierto cuando Mercado regresó a la casa junto a su hija y encontró al pitbull sobre el cuerpo del pequeño. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio local, cuando lograron apartar al animal, el niño ya no presentaba signos vitales.
La investigación judicial
Tras el episodio, intervino la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer y el inicio de una causa por homicidio culposo.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar si existió una conducta negligente o un incumplimiento del deber de cuidado por parte de la persona que estaba a cargo del niño. La eventual responsabilidad penal deberá definirse a partir de las pruebas reunidas durante el proceso.
Como parte de las medidas ordenadas, la fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte.
El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del municipio de Moreno, a la espera de las disposiciones judiciales correspondientes sobre el animal.