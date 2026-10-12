SociedadActualidad

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un pitbull en Moreno y su madrina quedó imputada

El hecho ocurrió en una vivienda de Francisco Álvarez, donde el chico estaba al cuidado de la mujer.

El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del municipio de Moreno,
El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del municipio de Moreno,
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un niño de cuatro años murió el domingo en Moreno tras ser atacado por un pitbull al quedar solo en su casa; su madrina fue imputada por homicidio culposo.
  • La mujer salió a buscar a su hija y dejó al menor solo en la vivienda. Según la investigación, el animal ingresó por un ventiluz y lo atacó causándole la muerte.
  • La fiscalía ordenó la autopsia para determinar la causa del deceso e investiga posible negligencia de la cuidadora, mientras que el animal quedó bajo control de Zoonosis.
Resumen generado con IA

Un niño de cuatro años murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. El episodio ocurrió el domingo en una casa ubicada en la calle Fresnos al 2500, donde el pequeño se encontraba pasando unos días al cuidado de su madrina. La mujer fue aprehendida e imputada por homicidio culposo.

Un pitbull atacó a una jubilada y los vecinos tuvieron que apuñalarlo

Un pitbull atacó a una jubilada y los vecinos tuvieron que apuñalarlo

La víctima, identificada como Homero Mauro Leonar Fernández, estaba al cuidado de su madrina, Yohana Mercado, de 31 años. En un momento de la jornada, la mujer salió de la vivienda para buscar a su hija, que había terminado una clase de patín, y el pequeño quedó solo en el domicilio.

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Las primeras reconstrucciones del caso indican que el perro habría ingresado a la vivienda a través de un ventiluz. Por motivos que aún se investigan, el animal atacó al niño y le provocó heridas de extrema gravedad.

Imputaron a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a Salvador, un nene de 3 años, en Córdoba

Imputaron a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a Salvador, un nene de 3 años, en Córdoba

El hecho fue descubierto cuando Mercado regresó a la casa junto a su hija y encontró al pitbull sobre el cuerpo del pequeño. De acuerdo con las fuentes citadas por el medio local, cuando lograron apartar al animal, el niño ya no presentaba signos vitales.

La investigación judicial

Tras el episodio, intervino la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Morón, quien dispuso la aprehensión de la mujer y el inicio de una causa por homicidio culposo.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar si existió una conducta negligente o un incumplimiento del deber de cuidado por parte de la persona que estaba a cargo del niño. La eventual responsabilidad penal deberá definirse a partir de las pruebas reunidas durante el proceso.

Como parte de las medidas ordenadas, la fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte.

El perro quedó bajo la intervención del área de Zoonosis del municipio de Moreno, a la espera de las disposiciones judiciales correspondientes sobre el animal.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un pitbull atacó a una jubilada y los vecinos tuvieron que apuñalarlo

Un pitbull atacó a una jubilada y los vecinos tuvieron que apuñalarlo

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Imputaron a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a Salvador, un nene de 3 años, en Córdoba

Imputaron a la dueña y al cuidador del pitbull que mató a Salvador, un nene de 3 años, en Córdoba

El Vaticano publicará “El diario personal del Papa Francisco”, del cardenal “Tucho” Fernández

El Vaticano publicará “El diario personal del Papa Francisco”, del cardenal “Tucho” Fernández

“Tucumán tiene un mega problema”: el foro de META Tucumán y la falta de controles frente a las quemas

“Tucumán tiene un mega problema”: el foro de META Tucumán y la falta de controles frente a las quemas

Lo más popular
El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
1

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
2

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
3

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán
4

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia
5

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia

Ranking notas premium
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
2

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí
3

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ
4

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

La confianza no posa para las fotos
5

La confianza no posa para las fotos

Más Noticias
Tuqui 10: cómo salió el sorteo del domingo 11 de octubre

Tuqui 10: cómo salió el sorteo del domingo 11 de octubre

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia

Otra vez, Fito en Tucumán: clásicos, emoción y rock bajo la lluvia

Salud mental: el bienestar emocional no depende solo de cada persona

Salud mental: el bienestar emocional no depende solo de cada persona

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Comentarios