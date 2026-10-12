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Tuqui 10: cómo salió el sorteo del domingo 11 de octubre

Conocé los números ganadores, los resultados del Seguro Sale y los cartones premiados.

TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 11 de octubre de 2026.
TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 11 de octubre de 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Tucumán realizó el sorteo 200 del Tuqui 10 este domingo 11 de octubre; el pozo principal de $70 millones quedó vacante al no registrarse ganadores.
  • En el Seguro Sale, un apostador de San Miguel de Tucumán ganó más de $18 millones. Además, la edición entregó premios adicionales por sorteos especiales y números de cartón.
  • El pozo millonario se acumulará para la próxima jugada del Tuqui 10, prevista para el domingo 18 de octubre con el cartón violeta en toda la provincia.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 realizó este domingo 11 de octubre su sorteo número 200, con un premio principal de $70.000.000. Según los resultados oficiales difundidos, el pozo millonario quedó vacante, mientras que el Seguro Sale y el sorteo especial registraron ganadores.

Tuqui 10: los números que salieron este domingo 11 de octubre

Los números sorteados en el Tuqui 10 fueron:

TUQUI 10. Los números sorteados el 11 de octubre. TUQUI 10. Los números sorteados el 11 de octubre.

03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19

El premio mayor de $70 millones quedó vacante en esta edición del juego de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Seguro Sale: resultados y premio

En el Seguro Sale, la combinación de números fue:

01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 19 - 20

El número adicional fue el 07. El premio informado fue de $18.029.527,04, correspondiente a un ganador de San Miguel de Tucumán.

Tuqui 10: quiénes ganaron el sorteo especial

El sorteo especial incluyó cinco premios de $200.000. Según el comprobante oficial, los ganadores fueron:

Ernesto Andrada.

Miguel Padula, con un premio de $400.000.

Roque Salazar.

Sandra Arrieta.

Raúl Maza.

La información publicada en el comprobante también consigna diez premios de $700.000 para los siguientes números de cartón:

057997

037831

038282

068349

060222

092522

087131

072148

014141

042720

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 está anunciado para el domingo 18 de octubre de 2026, con el cartón violeta.

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