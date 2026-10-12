¿De cuánto fue la expansión del Producto Bruto Geográfico de Tucumán en 2025?

El Producto Bruto Geográfico de Tucumán (PBGT) registró en 2025 un crecimiento del 4,8% respecto de 2024, en valores constantes. El indicador equivalente a nivel nacional, el Producto Bruto Interno (PBI), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), registró un crecimiento del 4,5% en igual período, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la Dirección de Estadística de la Provincia.
El PBGT constituye un indicador resumen de la actividad económica provincial y una variable clave para el análisis del crecimiento y de la coyuntura económica. La estimación del PBG ofrece una descripción cuantificada sobre la evolución de la actividad económica provincial y su desagregación en los distintos sectores productivos. A partir del PGB se puede conocer la participación relativa de los diferentes sectores de actividad de acuerdo con su contribución al Valor Agregado Bruto (VAB) provincial, define el organismo que encabeza Santiago Costa. Asimismo, permite obtener la participación del PBGT en el PBI nacional, tanto en términos agregados como por habitante.
En 2025 el PBG provincial registró una importante recuperación que compensó casi en su totalidad la caída observada el año anterior (-4,9%), subraya el reporte estadístico oficial. Los sectores productores de bienes aportaron el 31,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) provincial y registraron un crecimiento en su VAB del 6,9% respecto al año anterior. Los sectores productores de servicios representan el 68,5% del VAB total provincial y registraron un aumento de su VAB del 2,6% en 2025.
La mayoría de los sectores de la economía provincial registraron incrementos en su Valor Agregado Bruto, destacándose Agricultura, Ganadería y Silvicultura (+13,3%). En seis de los 10 cultivos de este rubro, las tasas interanuales reflejaron un incremento. En particular el cultivo de limón, presentó un aumento del 40,9%, siendo la participación de este cultivo del 32,5% en el subtotal de los 10 principales. Este incremento de la producción de limón en 2025 obedece principalmente a la recuperación respecto de 2024, afectado por heladas que habían deprimido la base de comparación, a condiciones climáticas favorables durante el ciclo productivo de 2025 lo que favoreció el rendimiento. El cultivo de caña de azúcar también registró una tasa de crecimiento del 3,4% en 2025, representando el 39,9% del VAB de los 10 principales cultivos. Los cultivos de trigo, tabaco y soja aumentaron un 62,3%; 12,0% y 3,1% respectivamente. El sorgo presentó una variación porcentual positiva (0,15%). Por su parte, los cuatro cultivos que redujeron su contribución al valor agregado del sector son: arándano, maíz, frutilla y poroto.
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En otros rubros, Minas y Canteras experimento alzas del 5,2%; le siguieron Industria Manufacturera (+1,7%), Construcción (+12,5%), Intermediación Financiera (+32%) y Administración Pública (+9,9%) entre otros. El sector comercio mayorista y minorista, el más importante en cuanto a su aporte al VAB provincial, ya que contribuye con el 24% en promedio, registró una variación interanual negativa de -0.4%.
En 2025 los sectores productores de bienes contribuyen con un 31,5% del total de Valor Agregado Bruto provincial y los sectores productores de servicios con un 68,5%. Para todo el período 2004 a 2025 los sectores productores de bienes representan en promedio un 31,9% del VAB total y los sectores productores de servicios el 68,1% restante.
El Producto Bruto Geográfico a valores corrientes representó en 2025 el 2,3% del PBI nacional. En 2025, el Producto local, en valores corrientes, fue estimado en $11.082.000 por habitante.