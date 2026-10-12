¿De cuánto fue la expansión del Producto Bruto Geográfico de Tucumán en 2025?

La mayoría de los sectores de la economía provincial registraron incrementos en su Valor Agregado Bruto, destacándose Agricultura, Ganadería y Silvicultura (+13,3%). En seis de los 10 cultivos de este rubro, las tasas interanuales reflejaron un incremento. En particular el cultivo de limón, presentó un aumento del 40,9%, siendo la participación de este cultivo del 32,5% en el subtotal de los 10 principales. Este incremento de la producción de limón en 2025 obedece principalmente a la recuperación respecto de 2024, afectado por heladas que habían deprimido la base de comparación, a condiciones climáticas favorables durante el ciclo productivo de 2025 lo que favoreció el rendimiento. El cultivo de caña de azúcar también registró una tasa de crecimiento del 3,4% en 2025, representando el 39,9% del VAB de los 10 principales cultivos. Los cultivos de trigo, tabaco y soja aumentaron un 62,3%; 12,0% y 3,1% respectivamente. El sorgo presentó una variación porcentual positiva (0,15%). Por su parte, los cuatro cultivos que redujeron su contribución al valor agregado del sector son: arándano, maíz, frutilla y poroto.