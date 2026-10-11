Cabezas gachas y un vestuario golpeado: la trastienda de la derrota de San Martín en Villa Crespo

Ningún periodista apostaba demasiado por una declaración que no fuera la del conductor técnico de este San Martín al que cada primavera le dura apenas una semana, por caso la que significó la victoria sobre Gimnasia y Tiro en La Ciudadela, para volver a tropezar con la misma piedra siete días después, una nueva derrota como visitante, esta vez frente a un Atlanta que también le había sabido ganar en Tucumán en la primera rueda.