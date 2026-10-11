Cabezas gachas y un vestuario golpeado: la trastienda de la derrota de San Martín en Villa Crespo

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 1-0 ante Atlanta este domingo en Villa Crespo tras un gol de tiro libre, sufriendo un duro golpe en la Primera Nacional.
- El DT Alejandro Orfila debió improvisar la formación y hacer debutar al juvenil Bautista Valdez debido a numerosas ausencias por lesiones y suspensiones.
- La derrota alejó al equipo tucumano a cuatro puntos de la zona de Reducido, lo que complica sus aspiraciones de pelear por el ascenso a Primera División.
De por sí, el gimnasio ubicado en la zona baja del estadio “Don León Kobolski” se asemeja al estómago vacío de una ballena gris. La salida de los jugadores de San Martín rumbo al micro, todos con cabeza gacha y mirada clavada en el piso, acrecentó esa sensación de desolación en un domingo porteño con ribetes otoñales.
Ningún periodista apostaba demasiado por una declaración que no fuera la del conductor técnico de este San Martín al que cada primavera le dura apenas una semana, por caso la que significó la victoria sobre Gimnasia y Tiro en La Ciudadela, para volver a tropezar con la misma piedra siete días después, una nueva derrota como visitante, esta vez frente a un Atlanta que también le había sabido ganar en Tucumán en la primera rueda.
Darío Sand y un puñado de jugadores más salieron por detrás del alcance de los micrófonos, a conversar con familiares. La mayoría emprendió una rauda retirada, amparada en la razón primordial de llegar a tiempo al aeropuerto para aterrizar en Tucumán pocas horas después. Pero los rostros no dejaban mentir, la derrota 1-0 frente al “Bohemio” y la pérdida de una gran posibilidad de acortar distancias para meterse en el reducido, habían calado hondo.
Quien sí se entregó a la requisitoria periodística fue Alejandro Orfila. Incluso, a diferencia de otras veces, el entrenador aceptó preguntas antes de salir a saludar a sus familiares, habitualmente presentes en los estadios cada vez que San Martín juega en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
“No nos gusta perder en lo más mínimo, después analizamos el cómo, la situación. Lógicamente quedamos golpeados, tristes, vinimos a ganar o al menos a llevarnos un resultado positivo para seguir manteniéndonos a la expectativa”, explicó ante una consulta acerca de cómo encontró al vestuario una vez sentenciada la derrota por la mínima diferencia.
“La prioridad era venir a ganar y el equipo lo demostró dentro del campo de juego, vinimos a buscar el partido siendo protagonistas y luego de la derrota quedamos todos sensibles, es así, tenemos que sentir, el que no queda sensible es porque no lo vive. Quedamos sensibles y asumimos la situación”, agregó.
Orfila se encargó de repetir un par de veces que ante Atlanta su equipo “funcionó de muy buena manera” y que “la diferencia la hizo un tiro libre de otro partido”.
Mal de ausencias
Ante otra pregunta, Orfila se explayó sobre las vicisitudes que tuvo que afrontar de cara a la visita a Atlanta, debido a bajas por lesiones y suspensiones.
“El lado izquierdo con Nahuel Gallardo y Alan Cisnero, que venían siendo muy determinantes, hoy no lo pudimos tener, entonces volvieron al equipo Rodrigo Ayala y Álvaro Veliez, con otras características y que llegaban sin continuidad”.
“Nosotros trajimos a Alan al banco estando lesionado, no podía patear la pelota, es la realidad, pero lo necesitábamos y no podía ingresar desde el arranque, si no ingresar un poquito como lo hizo, le dijimos ‘hacé lo posible dentro del campo de juego, no podés rematar, bueno, gambeteá’”, confesó Orfila.
“No nos quedaban otras opciones, no nos quedaban más extremos. Leo Monroy en la semana tuvo un esguince de tobillo, entonces te quedás sin Monroy, (Luca) Arfaras, Gallardo, (Diego) Diellos, Matías García y claro estamos diezmados”.
“Los que entraron hoy hicieron un gran esfuerzo, tuvieron un nivel bueno como para intentar ganar el partido, pero sin dudas estas ausencias resienten al equipo porque habíamos encontrado un gran andamiaje”, completó a modo de descargo.
Está claro que las ausencias han tenido a maltraer a San Martín durante todo el certamen. Tanto que en un contexto desfavorable como el tramo final del partido en Villa Crespo, Orfila hizo debutar a Bautista Valdez, de apenas 19 años.
Con el partido 1-0 a favor del anfitrión, y jugado por jugado, el técnico uruguayo mandó al juvenil centrodelantero a la cancha en el minuto 82, en lugar del volante central Santiago Briñone.