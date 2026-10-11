El Reducido se aleja: San Martín perdonó, cayó 1 a 0 ante Atlanta y sigue afuera a tres del final

Ante uno de los animadores de la zona B, a San Martín le “crecieron varios enanos” al borde del Movistar Arena, llámese los goles errados de arranque por Mauro Verón, las grandes atajadas de Francisco Rago o los centímetros que faltaron para que un misil de Víctor Salazar o un tiro libre de Matías “Caco” García se transformaran en grito de gol y desahogo.