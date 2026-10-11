Los 21K LA GACETA también se vivieron en vivo por LG Play

La cobertura no se limitó a seguir el desarrollo de la competencia. A través de los móviles de Matías Auad y Benjamín Papaterra, el equipo se acercó a los protagonistas para conocer sus sensaciones, escuchar sus experiencias y reflejar lo que sucedía a lo largo del recorrido. Así, la transmisión puso en primer plano a quienes le dieron sentido a la carrera: las personas que se animaron a participar, cada una con sus propios objetivos, desafíos y motivaciones.