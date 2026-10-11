Los 21K LA GACETA también se vivieron en vivo por LG Play

Resumen para apurados
- LG Play transmitió en vivo la media maratón 21K LA GACETA en Tucumán por tercer año consecutivo para acercar la competencia y a sus corredores al público.
- Conducido por Martín Soto y Gabriela Baigorrí desde avenida Soldati, el programa incluyó móviles en el circuito, testimonios de atletas y notas con patrocinadores.
- La cobertura consolida este evento en la agenda deportiva provincial, integrando a la comunidad y visibilizando el desarrollo del running en la región.
Por tercer año consecutivo, LG Play llevó los 21K LA GACETA a la pantalla con una transmisión especial que acompañó cada momento de la carrera. Desde la previa hasta la llegada de los últimos participantes, la cobertura permitió que quienes no pudieron acercarse al parque 9 de Julio también fueran parte de una de las principales citas deportivas de Tucumán.
Con la conducción de Martín Soto y Gabriela Baigorrí, el programa comenzó antes de la largada y mostró el movimiento que, desde temprano, transformó la avenida Soldati en el punto de encuentro de miles de corredores. La preparación de los participantes, los últimos detalles de la organización y la expectativa de los grupos de entrenamiento formaron parte de una previa que anticipó el clima de la jornada.
La cobertura no se limitó a seguir el desarrollo de la competencia. A través de los móviles de Matías Auad y Benjamín Papaterra, el equipo se acercó a los protagonistas para conocer sus sensaciones, escuchar sus experiencias y reflejar lo que sucedía a lo largo del recorrido. Así, la transmisión puso en primer plano a quienes le dieron sentido a la carrera: las personas que se animaron a participar, cada una con sus propios objetivos, desafíos y motivaciones.
Las historias de vida ocuparon un lugar central. Detrás de cada dorsal hubo preparativos, esfuerzos, metas personales y razones diferentes para correr. Algunos buscaron mejorar sus marcas; otros, completar una distancia por primera vez o superar un desafío que venían preparando desde hacía meses. También estuvieron quienes encontraron en el running una oportunidad para compartir tiempo con amigos, familiares o compañeros de entrenamiento.
La transmisión permitió recuperar esas experiencias y mostrar una dimensión de los 21K que va más allá de los resultados deportivos. Porque, además de los ganadores y los tiempos oficiales, la jornada estuvo hecha de abrazos en la llegada, emociones contenidas, objetivos cumplidos y el aliento de quienes acompañaron desde las veredas.
El vínculo con las marcas que acompañaron la competencia también tuvo su espacio. Mediante entrevistas, los representantes de las empresas pudieron contar su participación en el evento y explicar cómo se integraron a una propuesta que reúne deporte, bienestar y comunidad.
Con móviles distribuidos en diferentes puntos, entrevistas y seguimiento de las llegadas, LA_GACETA construyó una cobertura que buscó reflejar el movimiento de la ciudad y el espíritu de la prueba. La pantalla se convirtió así en una extensión del circuito: una manera de acercar la carrera a quienes la siguieron a la distancia y de darles voz a sus protagonistas.
Por tercer año consecutivo, nuestro diario volvió a acompañar los 21K también desde la transmisión en vivo. Una propuesta para que la fiesta del atletismo tucumano pudiera disfrutarse dentro y fuera del recorrido, con las historias de los corredores como hilo conductor.