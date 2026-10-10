De Tafí Viejo a los pies de Leónidas: la odisea de Luciano López en el Spartathlon y su mensaje para los 21K de LA GACETA

Llegar a Esparta es cruzar una frontera física y mental donde la realidad empieza a confundirse con el delirio. Cuando el taficeño Luciano López vio aparecer entre la multitud la figura de bronce del rey Leónidas, ya no sentía las piernas: llevaba la bandera argentina sobre la espalda, las zapatillas teñidas de sangre y la certeza de haber vencido al reloj y al dolor. De regreso en Tucumán, con las marcas de la batalla todavía cicatrizando en la piel, el atleta revive una gesta que pocos en el mundo pueden contar.