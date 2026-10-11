Quiénes no recibirán mañana el premio Nobel de Economía

La visión económica de esas normas se acerca al AED y debería ayudar a especular sobre su impacto. Las reglas son parte de las restricciones para el comportamiento humano e influyen alterando beneficios y costos de las alternativas de acción. Si la ley prohíbe abusos de posición dominante hay que considerar el castigo prescripto para quien no la respete. Luego, estimar la probabilidad de que se aplique la sanción, lo que incluye cuánto puede costarle a la autoridad probar que efectivamente hubo tal abuso (no alcanza, por ejemplo, con simplemente observar la evolución de los precios) así como la tendencia de dureza o laxitud en el juzgamiento. Ese cálculo debe compararse con el beneficio de abusar de la posición y de allí la conducta esperada. No se trata de beneficio contra costo ni de sólo costo sino beneficio esperado contra costo probable. Es decir, el texto de la norma y la realidad se traducen en incentivos de conducta.