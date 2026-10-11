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Funciones en Tafí Viejo y Aguilares de “Tango para tres”

Gira tucumana de la comedia con Arnaldo André, Marta González y Romina Fernandes.

Funciones en Tafí Viejo y Aguilares de “Tango para tres”
Hace 4 Hs

“Tango para tres” quiere recorrer toda la provincia. Luego de habe estado en la capital y en Concepción, la obra escrita y dirigida por Hernán Krasutzky y con Marta González, Arnaldo André y Romina Fernandes, tiene una doble función hoy, primero en Tafí Viejo (desde las 20, en el Teatro de la Sociedad Española, avenida Alem 418) y luego en Aguilares (a las 22, en la Biblioteca Popular Ricardo Rojas, Alberdi 1.021); mientras que mañana estará en Yerba Buena (a las 18.30 en la Casa de la Cultura, Higueritas 1.850) y en Lules (a las 21, en la Casa de la Cultura, Italia 250).

“Esta propuesta implica volver a compartir juntos un lindo momento y disfrutar de algo tan hermoso como es actuar. Hacemos todo tipo de obras. Nos gusta hacer reír, pero también emocionar al público y llegar a sus corazones”, señala André en diálogo con LA GACETA.

El actor interpreta a Hipólito, al que define como “una persona sufrida que, al mismo tiempo, tuvo la oportunidad de experimentar el amor verdadero”. González es su esposa Minerva, “una mujer que ama profundamente y es capaz de renunciar a todo por la felicidad del prójimo, y que representa un antes y un después en su vida”. Ambos están estancados en sus producciones artísticas hasta que llega Alma (Fernandes), una periodista que quiere entrevistarlo. “La seducción está presente, pero se desarrolla de un modo diferente para sorprender al espectador a medida que avanza la historia. Y también aparecen los celos que nacen del amor”, concluye.

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