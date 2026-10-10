“Quiero llegar a los 80 años y subir al podio”: la mendocina que desafía al tiempo en el Nacional de Veteranas

Resumen para apurados
- Tenistas mendocinas viajaron a Tucumán para disputar el 42° Torneo Nacional de Veteranas, donde Patricia Moyano, de 72 años, compite con la meta de alcanzar el podio.
- La delegación recorrió mil kilómetros en colectivo tras un año de preparación clasificatoria; Moyano practica tenis desde los 28 años con estricta rutina semanal.
- La jugadora proyecta seguir compitiendo hasta los 80 años para subir al podio, promoviendo el tenis como un hábito clave para la salud física y social en la vejez.
La delegación de Mendoza llegó por ruta desde Cuyo para jugar en Tucumán el 42° Torneo Nacional de Veteranas. El viaje fue largo, pero nadie se arrepiente. “Fue cansador, porque estamos a mil kilómetros y vinimos en colectivo. Pero vale la pena, totalmente”, aseguró a LA GACETA Stella Maris Degarbo, presidenta de la asociación mendocina y jugadora de la categoría +60.
Detrás de cada viaje hay un año entero de trabajo. “Venimos hace muchos años formando la asociación, con jugadoras de distintos niveles y categorías. Nos preparamos todo el año con clasificatorios y otros torneos para poder venir al Nacional”, detalló.
El resultado importa, aunque no es lo único que las moviliza. “Tenemos toda la ilusión de que nos vaya bien. Pero lo más importante es compartir estos momentos con las chicas de otras provincias, con las que nos volvemos a reencontrar después de un año”, remarcó. Algunas de esas amistades llevan toda una vida. “Con algunas tenistas venimos jugando desde chiquitas. Todos los años nos damos un abrazo muy fuerte por poder volver a vernos”, contó.
Fuera de la cancha, la agenda también está armada: en la lista figuran el sándwich de milanesa y las empanadas. “Sí, obviamente. Vamos a probar”, prometió Degarbo.
Martes y jueves, sagrados
Dentro del grupo, Patricia Moyano es la que mira más lejos. Tiene 72 años y una meta que la ilusiona. “Tengo 72 años y estoy feliz, pero quiero llegar a los 80 y subir al podio”, reveló.
Llegó al tenis cerca de los 28, en un club mendocino donde la raqueta era la única opción, y se enamoró enseguida. “Me encantó. Es un deporte que te ayuda físicamente, pero también emocionalmente, porque estás en grupo y te relacionás con mucha gente. Te enseña muchas cosas aparte del deporte”, explicó.
Trabajó siempre de manera independiente y eso le permitió acomodar sus horarios. Hoy, toda la familia conoce la regla. “Ya soy abuela, pero siempre me hice mis tiempos para el tenis. Mis hijos y mis nietos saben que martes y jueves no se toca”, relató. Lejos de reprochárselo, la empujan. “Me apoyan muchísimo. No lo pueden creer, que todavía esté en una cancha de tenis”, agregó.
La fe y la pasión hacen el resto. “Primero, agradecer a Dios que uno tenga salud y todavía energía para poder moverse”, sostuvo. Cuando el cuerpo pesa, la cancha lo cambia todo. “Es una pasión. A veces sentís que no podés subir una escalera, te metés en una cancha de tenis y se te pasa todo. Te olvidás absolutamente de todo”, describió.
Su invitación es para quienes nunca se animaron. “Nunca es tarde para arrancar. Te da mucho en cuanto al movimiento, que uno más grande más lo necesita, y socialmente te ayuda a relacionarte”, afirmó. En el dobles, además, nadie puede faltar. “Tenés tu horario, tenés que estar, no podés fallar, porque son cuatro. Eso te estimula mucho a cumplir”, completó.
Tucumán, por ahora, le dio la bienvenida que esperaba. “Hemos tenido una recepción excelente. Fuimos muy bien convocadas y muy bien recibidas”, destacó. A ocho años de su gran sueño, el camino hacia el podio de los 80 empieza este domingo.