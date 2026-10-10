“Quiero llegar a los 80 años y subir al podio”: la mendocina que desafía al tiempo en el Nacional de Veteranas

El resultado importa, aunque no es lo único que las moviliza. “Tenemos toda la ilusión de que nos vaya bien. Pero lo más importante es compartir estos momentos con las chicas de otras provincias, con las que nos volvemos a reencontrar después de un año”, remarcó. Algunas de esas amistades llevan toda una vida. “Con algunas tenistas venimos jugando desde chiquitas. Todos los años nos damos un abrazo muy fuerte por poder volver a vernos”, contó.