Abuelas, madres y tenistas: Veteranas del Aconquija se ilusiona en el Nacional de tenis

La historia de Grunauer es la de un regreso. Jugó al tenis de chica, hasta los 13 años, y después se pasó al hockey en Lawn Tennis, donde estuvo hasta los 30. “Era la época en la que estaba de moda el hockey, un deporte en equipo, más acorde a la edad que yo tenía. Lo disfruté muchísimo”, recordó. Con el tiempo, la raqueta volvió a llamarla. “Volví a mi primer amor, que es el tenis”, contó a LA GACETA.