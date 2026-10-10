Abuelas, madres y tenistas: Veteranas del Aconquija se ilusiona en el Nacional de tenis

Resumen para apurados
- Silvia Grunauer y Jane Hayman compiten este domingo por el club Aconquija en el 42° Nacional de Tenis de Veteranas en Tucumán para consagrarse en la categoría +60.
- Grunauer regresó al tenis tras décadas en el hockey, mientras que Hayman jugó toda su vida. Ambas integran el equipo de Yerba Buena bajo una modalidad de dobles y camaradería.
- La dupla busca avanzar en Las Lomitas para disputar las finales del miércoles en Lawn Tennis, reafirmando la vigencia competitiva y el valor social del tenis en la madurez.
En la casa de Jane Hayman, el tenis tiene un lugar que nadie discute. Su marido no es tan deportista como ella, pero acompaña. ¿Alguna vez le pidió que dejara la raqueta? “Para nada. El tenis no se negocia”, respondió. A los 66 años, Hayman juega en la categoría +60 junto a Silvia Grunauer, su compañera en Veteranas del Aconquija, el equipo de Yerba Buena que dirige Florencia Becerra. Vestidas de azul, las dos vivieron la apertura del 42° Torneo Nacional de Veteranas con la emoción de quien juega en casa.
La historia de Grunauer es la de un regreso. Jugó al tenis de chica, hasta los 13 años, y después se pasó al hockey en Lawn Tennis, donde estuvo hasta los 30. “Era la época en la que estaba de moda el hockey, un deporte en equipo, más acorde a la edad que yo tenía. Lo disfruté muchísimo”, recordó. Con el tiempo, la raqueta volvió a llamarla. “Volví a mi primer amor, que es el tenis”, contó a LA GACETA.
En Veteranas encontró algo del espíritu que había vivido en el hockey. “Acá el sistema es de dobles y por equipos, así que es una cosa de mucha camaradería. Se comparte mucho, no es tan individualista”, explicó.
Abuela de nietos “bastante grandecitos”, ya no tiene que hacer malabares con el tiempo. Por estos días, en su casa todos saben que la abuela está en el club, y ella sueña con verlos en la tribuna. “Espero que me vengan a ver si llego a las instancias finales”, confió. El apoyo nunca falta. “Están contentos, orgullosos. Somos una familia deportista”, aseguró.
Para ella, jugar con los colores de Aconquija tiene un valor especial. “Representar al club, con todas mis amigas de Yerba Buena, es un orgullo”, afirmó.
Toda la vida con el deporte
Hayman, en cambio, nunca se alejó de la cancha. “Juego al tenis de toda la vida. Creo que nunca lo dejé”, contó. Hubo etapas más exigentes, como la crianza de sus hijos, pero la pasión siguió intacta. “Cuando los hijos son chicos, hay otras prioridades. Pero nunca dejarlo”, remarcó.
Por eso define al tenis como un compañero de ruta. “Es un deporte que te acompaña toda la vida, porque lo podés jugar de chica y de grande. Acá tenemos jugadoras de más de 80 años”, destacó. Para ella, ese es el secreto. “Te permite jugar a tu nivel, a la edad que vos tengas, divertirte y competir”, agregó.
En su casa la alientan sus hijos, también deportistas, y el marido que nunca le pidió que colgara la raqueta. “Es una fuente de vida”, resumió.
Su ídola fue Gabriela Sabatini, el espejo de toda una generación de tenistas argentinas. “Yo soy más de la época de 'Gaby' Sabatini, que era nuestra ídola”, recordó. Hoy sigue los torneos por televisión y nota cuánto cambió el juego. “El tenis actual es muy físico, hay mucha potencia. Cambió mucho”, observó.
Desde este domingo, Grunauer y Hayman defenderán a Aconquija en la +60, que se juega en Las Lomitas. La meta es llegar a las finales del miércoles en Lawn Tennis. Si lo logran, quizás esta vez los nietos de Grunauer estén en la tribuna.