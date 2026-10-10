Qué análisis se hacen para diagnosticar celiaquía y por qué el orden de los estudios es clave

Tres casos

Para la gran mayoría de la gente, el gluten no es malo. Es simplemente una proteína más que el cuerpo digiere sin problemas. Se vuelve un problema cuando se produce la reacción autoinmune, la celiaquía propiamente dicha (el cuerpo se ataca a sí mismo); la sensibilidad al gluten no celíaca, el cuerpo no se ataca, pero el gluten cae pesado y genera malestar y la alergia al trigo, una alergia clásica.