El etiquetado frontal logró alta comprensión pero un impacto limitado en la decisión de compra

Los factores

María Eugenia Chulibert, Johana Pees Labory, Laura Kalfaian, Cristina Gamberale, Mónica Katz, Mariana Priore y María Teresa Panzitta fueron las investigadoras del Grupo de Trabajo Comportamiento Alimentario y Psicología de la SAN. Aunque los sistemas de etiquetado nutricional frontal tienen un potencial significativo para influir en las decisiones de compra y fomentar la reformulación de productos, su efectividad depende de diversos factores. Estos incluyen la claridad y el diseño de la etiqueta, la influencia de las emociones y los factores contextuales y personales que afectan las decisiones de los consumidores.