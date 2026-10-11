Los huesos de nuestros muertos

Llegó la intimación del cementerio, como si la mismísima Parca golpeara a la puerta de la casa. Jóvenes y amistosos abogados nos advirtieron que en los próximos días, Asunción Martínez, nacida en el Algarve portugués en 1894, Juan Luis Cabaleiro Alfaya, nacido en Tuy, un hermoso pueblo de Pontevedra, en Galicia, en 1926, y Leonor Rosa, nacida en Banfield, provincia de Buenos Aires, en 1928, serían removidos del profundo aposento vertical que comparten en una parcela del pedemonte tucumano para ir a parar a la zona de deshechos, a la nada, a una segunda y definitiva muerte que no atendería a sentimentalismos ni símbolos, ni a las promesas de permanecer juntos para siempre que entre los tres se habían cruzado de diferentes maneras y sentidos en el pasado, cuando eran madre e hija y una pareja de recién casados, una familia comprometida y formal de otros tiempos. La deuda acumulada era bastante cuantiosa, y claramente justificaba la medida.