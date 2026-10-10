21K de LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán este domingo

Para Melina Amante (43) y Nacho Bossi (57), por ejemplo, la carrera es mucho más que una prueba deportiva. Son mejores amigos y mañana correrán juntos por tercera vez los 21K de LA GACETA. En 2024 debutaron con los 21 kilómetros, pero las lesiones de los últimos meses los llevaron a elegir esta vez los 10. Nacho vive en Buenos Aires y regresó especialmente a Tucumán para reencontrarse con su amiga. “Primero uno cuenta su vida y el otro escucha. Después le toca al otro. Es nuestra catarsis, nuestra terapia de amigos”, contó. La competencia tiene un significado especial para ambos: fue la primera que disputaron juntos y terminó convirtiéndose en una tradición anual.