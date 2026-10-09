Gimnasia empató con Atlético Tucumán: la frustración de los hinchas del “Lobo” y la rivalidad con Estudiantes
El equipo platense rescató un empate 1-1 sobre el final en el “Bosque”, pero sus hinchas esperaban más. Entre el sueño de conquistar un título y los éxitos de Estudiantes, la ilusión sigue intacta.
Resumen para apurados
- Gimnasia empató 1-1 ante Atlético Tucumán este viernes en La Plata tras igualar con un penal agónico, resultado que dejó insatisfechos a los hinchas locales.
- Godoy abrió el marcador para la visita y Torres empató de penal. Aunque el Lobo llegaba con ventaja en el historial reciente, sumó su cuarto empate en cinco fechas.
- El empate frena el despegue de Gimnasia hacia la clasificación a copas y profundiza el contraste con el presente de Estudiantes, que compite en semifinales de Libertadores.
Pudo ser victoria del “Decano”, terminó siendo empate. El 1-1 quizá resultó en un mejor sabor de boca para el “Lobo”, por aquello de que rescató ‘in extremis’ un punto como local, cuando todo parecía estar perdido. La verdad es que la igualdad dejó en ‘statu quo’ la situación de ambos contendientes en el Clausura.
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima tuvieron su desahogo postrero con el penal de Marcelo Torres, después del impacto que supuso el gol de Lautaro Godoy, pero en realidad dejaron el “Bosque” decepcionados, sus expectativas eran bien diferentes al reparto de puntos que se dio.
Es que las recientes visitas de Atlético al “Tripero” se habían contado predominantemente en derrotas, cuatro de cinco, la última de ellas hace un año y una semana, el día de la expulsión temprana de Leandro “Loco” Díaz y del apagón de luz que interrumpió el partido y demoró su finalización.
Estos antecedentes inmediatos hablaban a favor del optimismo de los hinchas locales, más allá de que los números del historial general en La Plata mostraba una cierta paridad, con siete victorias de Gimnasia, cinco de Atlético (incluido un recordado triunfo 2-0, con doblete de Julio Ricardo Villa), y apenas dos empates, ahora tres.
Con cinco cotejos sin perder, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra llegó al cotejo en este desapacible viernes en la capital de la provincia de Buenos Aires relativamente entonado: es verdad que venía de tres empates (uno de ellos como local de Banfield), pero incluso con esa magra cosecha consiguió mantenerse en zona de playoffs, uno de sus objetivos de mínima para este segundo semestre.
¿El otro? “Clasificar a una copa internacional, sin dudas”, responde Luisina Meccia, socia del “Tripero” desde niña. Para la estudiante de periodismo deportivo, un triunfo sobre el conjunto de Julio César Falcioni se hacía imprescindible: “Atlético viene de regular para bien, pero en el “Bosque” tenemos que volver a hacernos fuertes y quedarnos con los tres puntos”, deseó.
La estadística favorable como anfitrión del “Decano” no es aquella que más desvela a los hinchas como Luisina. Son otros los números a los que les prestan mayor atención, cifras que duelen. “Lamentablemente, me tocó la parte negativa, cuando se dio vuelta el historial con Estudiantes”, reconoce la joven veinteañera.
En 193 partidos oficiales del derby platense, Gimnasia ganó 51 (223 goles), Estudiantes triunfó en 70 (279 goles) y empataron 72. Desde la década del 40, el “Pincha” estuvo casi siempre arriba, pero la brecha se agrandó enormemente a partir de 2010: el “Lobo” cantó victoria en solo uno de los últimos 27 partidos.
El más reciente choque también terminó con fiesta “pincharrata”, una goleada 4-0 en UNO que trajo reminiscencias del 7-0 de veinte años atrás, la mayor afrenta histórica para el “Tripero”.
¿Existe algún antídoto para revertir tamaña paternidad? Meccia apunta a las causas que considera más profundas. “Gimnasia tiene que cambiar desde lo institucional, la actual dirigencia puede llegar a modificar la mentalidad y la forma de actuar, eso va a favorecer un futuro mejor, también en el historial de los clásicos. Venimos de años en que los dirigentes no colaboraban”.
En ese sentido, las últimas décadas han supuesto una pesadilla para los sufridos hinchas del “Lobo”. Estudiantes no para de sumar títulos y a la vuelta de la esquina, este martes, recibirá al poderoso Flamengo por semifinales de la Copa Libertadores. Traducido, su rival histórico está nuevamente a solo tres partidos de ceñirse su quinta corona en el torneo de élite a nivel continental.
“No es algo que me afecte, yo siempre pongo a Gimnasia sobre todo. Pero es cierto que no quiero que siga pasando de fases. ¿Si haría una promesa a cambio de que el “Pincha” no gane la Libertadores? La tendría que pensar, pero obviamente la hago”, reconoció.
Con todo, Meccia afirma que si el precio que tuviera que pagar para que Estudiantes pierda una eventual final de Libertadores fuese que su Gimnasia querido se quedase en el umbral de levantar la copa del Clausura, no tendría dudas:
“Un título de Gimnasia no lo cambio por nada. Con mi familia, abrazándonos entre todos, es lo que más deseo en la vida…”, dijo viajando mentalmente en el tiempo, hacia un futuro que el partido con Atlético Tucumán pareció desmentir: el equipo del “Pata” tendrá que mejorar mucho para aspirar a tanto.