Gimnasia empató con Atlético Tucumán: la frustración de los hinchas del “Lobo” y la rivalidad con Estudiantes

Con cinco cotejos sin perder, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra llegó al cotejo en este desapacible viernes en la capital de la provincia de Buenos Aires relativamente entonado: es verdad que venía de tres empates (uno de ellos como local de Banfield), pero incluso con esa magra cosecha consiguió mantenerse en zona de playoffs, uno de sus objetivos de mínima para este segundo semestre.