Javier Milei apuntó contra la oposición: “No defienden derechos, defienden cajas”

LA ESTAFA DE LAS BANDERAS NOBLES. El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemÃ¡ticamente en toda AmÃ©rica Latina: SE APROPIA DE CAUSAS NOBLES PARA JUSTIFICAR CURROS INDEFENDIBLES. Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pÃºblica. DespuÃ©s, en nombre de esa causa, exige cada vez mÃ¡s gasto pÃºblico, crea estructuras burocrÃ¡ticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia. Â¿Y quÃ© pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dÃ³nde estÃ¡ la plata? Â¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas? APARECE EL CHANTAJE MORAL. No muestran los nÃºmeros. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educaciÃ³n. Porque el objetivo no es discutir cÃ³mo ayudar a quienes mas lo necesitan. EL OBJETIVO ES QUE NADIE SE ATREVA A CUESTIONAR SU NEGOCIO. Y cuando finalmente se abren las cajas, aparece lo de siempre: intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos. USAN A LOS POBRES COMO ESCUDO MORAL PARA DEFENDER LOS PRIVILEGIOS DE LA CASTA. Lo vimos en la Argentina y lo vemos en cada paÃ­s donde el socialismo logrÃ³ echar sus garras. Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas vÃ­ctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta. NO DEFIENDEN DERECHOS. DEFIENDEN CAJAS. QUE SE ABRAN TODAS LAS CUENTAS. QUE SE PUBLIQUE CADA CONTRATO. QUE CADA RESPONSABLE RINDA CUENTAS HASTA DEL ÃLTIMO PESO. LOS ARGENTINOS MERECEN SABER EN QUÃ SE GASTA SU DINERO. VLLC!