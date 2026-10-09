Política

Javier Milei apuntó contra la oposición: “No defienden derechos, defienden cajas”

El mandatario publicó un extenso mensaje en el que acusó al socialismo de apropiarse de “causas nobles” para justificar el gasto público, sostener estructuras burocráticas y administrar recursos sin controles suficientes.

JAVIER MILEI. El mandatario arremetió contra la oposición en medio del debate por los fondos para discapacidad.
JAVIER MILEI. El mandatario arremetió contra la oposición en medio del debate por los fondos para discapacidad.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei acusó este viernes en X a la oposición de usar causas sociales en Argentina para mantener "cajas" políticas y justificar el gasto público sin control.
  • Mediante un extenso texto, el mandatario cuestionó los reclamos presupuestarios para jubilados, universidades y discapacidad, señalando falta de transparencia e intermediarios.
  • Al exigir la apertura de cuentas y contratos, el Ejecutivo intensifica la confrontación con la oposición y reafirma su política de auditorías al gasto estatal.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei volvió este viernes a elevar la tensión política por los fondos destinados a las personas con discapacidad, las jubilaciones y el financiamiento universitario. 

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario publicó un extenso mensaje en el que lanzó duras críticas contra el socialismo y cuestionó el manejo de los recursos públicos.

Bajo el título “La estafa de las banderas nobles”, Milei sostuvo que existe un mecanismo mediante el cual se utilizan causas sociales para justificar gastos que, según afirmó, esconden intereses y beneficios particulares. “El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina: se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles”, escribió el jefe de Estado al comienzo de su publicación.

Las críticas de Milei al manejo de los fondos públicos

En su mensaje, el Presidente mencionó a las personas con discapacidad, los jubilados y la universidad pública como ejemplos de causas que, según su planteo, son utilizadas para exigir mayores partidas presupuestarias y sostener estructuras burocráticas. “Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”, afirmó.

Milei también cuestionó las reacciones que, según describió, se producen cuando alguien intenta auditar esos recursos. En ese sentido, sostuvo que aparece el “chantaje moral” y acusó a quienes defienden esos fondos de no presentar cifras ni rendir cuentas. “Porque el objetivo no es discutir cómo ayudar a quienes más lo necesitan. El objetivo es que nadie se atreva a cuestionar su negocio”, expresó.

El mandatario aseguró además que, cuando se revisan esas estructuras, aparecen “intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros financiados con el dinero de los pagadores de impuestos”.

“No defienden derechos. Defienden cajas”

En otro tramo de la publicación, Milei afirmó que los sectores a los que cuestiona utilizan a las personas en situación de pobreza para defender intereses propios. “Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, escribió.

El jefe de Estado extendió sus críticas a otros países de América Latina y sostuvo que se trata de un mecanismo que, a su entender, se repite en los lugares donde el socialismo logró avanzar. “Siempre el mismo mecanismo. Siempre el mismo chantaje. Siempre los mismos beneficiarios. Y siempre las mismas víctimas: los que verdaderamente necesitan ayuda y los argentinos de bien que pagan la fiesta”, señaló.

Hacia el final del mensaje, el libertario reclamó que se publiquen los contratos y se revisen las cuentas vinculadas con el gasto público. “No defienden derechos. Defienden cajas”, sentenció Milei, antes de exigir que se abran las cuentas y que cada responsable rinda explicaciones sobre el destino de los recursos.

“Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta el último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”, concluyó.

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