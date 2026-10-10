Vayego, un nuevo insecticida contra el cogollero del maíz

Herramienta para el manejo del maíz

En el marco de la presentación en Salta, el investigador de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y coordinador general de la Red Nacional de dalbulus maidis en Argentina, Alejandro Vera, abordó el desafío que representan los insectos para el cultivo y la evolución de las herramientas disponibles para su manejo. Por su parte, el asesor técnico de Bayer Cono Sur, Roberto García, presentó las características de Vayego y su incorporación a las estrategias de manejo de plagas en maíz.