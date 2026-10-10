Vayego, un nuevo insecticida contra el cogollero del maíz

Bayer presentó en Salta Vayego, su insecticida para el control de orugas en maíz, y acercó esta tecnología a productores y a asesores del NOA y del NEA. Esta solución está especialmente orientada al manejo de plagas como el cogollero (spodoptera frugiperda), cuyo control oportuno resulta clave para preservar el área foliar y el potencial productivo del cultivo.
Vayego incorpora tetraniliprole, una molécula de última generación desarrollada para el control de cogollero en maíz. Entre sus principales características se destaca la rapidez de acción: de acuerdo con los ensayos de Bayer, detiene el avance de las orugas en alrededor de 80 minutos. A esto se suman una residualidad prolongada y un mejor desempeño en condiciones climáticas adversas.
La líder de Protección de Cultivos de Bayer para el Cono Sur, Lorena Zubizarreta, destacó la importancia de sumar nuevas herramientas. “La incorporación de nuevas soluciones para el control de cogollero nos permite ampliar las herramientas disponibles para los productores y, al mismo tiempo, contribuir a la sustentabilidad de las biotecnologías disponibles en maíz. El objetivo es contar con distintas alternativas que permitan proteger el potencial de rendimiento del cultivo”, afirmó.
Uno de los puntos centrales en el manejo del cogollero es reducir cuanto antes la alimentación de la larva y, de esa manera, preservar el área foliar del cultivo. Los estudios realizados con Vayego muestran una rápida interrupción de la alimentación y su desempeño en diferentes estadios de la plaga. Los ensayos sobre maíz incluyeron evaluaciones en larvas L2 y L3 de spodoptera frugiperda, en las que Vayego registró bajos niveles de daño foliar.
Otro de los atributos evaluados fue su comportamiento frente a lluvias posteriores a la aplicación. Según la información técnica de Bayer, Vayego mantiene el 80% de su desempeño después de 30 milímetros de lluvia en dos horas, lo que aporta mayor seguridad frente a condiciones adversas de aplicación.
Herramienta para el manejo del maíz
En el marco de la presentación en Salta, el investigador de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) y coordinador general de la Red Nacional de dalbulus maidis en Argentina, Alejandro Vera, abordó el desafío que representan los insectos para el cultivo y la evolución de las herramientas disponibles para su manejo. Por su parte, el asesor técnico de Bayer Cono Sur, Roberto García, presentó las características de Vayego y su incorporación a las estrategias de manejo de plagas en maíz.
La presentación de Vayego en Salta se da en un contexto de fuerte protagonismo del maíz: la campaña 2025/26 alcanzó a nivel nacional una producción récord de 71,5 millones de toneladas, sobre una superficie sembrada de 11,6 millones de hectáreas.
En provincias como Tucumán, donde el cultivo tiene una presencia relevante dentro de los sistemas productivos, el manejo sanitario adquiere particular importancia. En este escenario, el monitoreo, la oportunidad de aplicación y la incorporación de nuevas herramientas para el control de plagas resultan claves para proteger el rendimiento potencial del cultivo.
Con Vayego, Bayer suma una alternativa para el manejo de lepidópteros en maíz, y amplía las herramientas disponibles para los productores.