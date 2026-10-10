Resulta clave el tiempo que una caña florecida permanece en el lote

En esta etapa de la zafra, las condiciones de piso, la accesibilidad de los lotes y la posibilidad de ingreso de los equipos pueden modificar los tiempos previstos para la cosecha. Por eso, en los lotes florecidos cuya cosecha pueda demorarse, puede resultar útil llevar un registro sencillo que incluya la fecha aproximada de floración, el estado actual del lote, el tiempo transcurrido y la fecha estimada de cosecha, e incorporar las observaciones realizadas durante las recorridas. Cuando se disponga de información de peso o de calidad, estos datos también pueden contribuir al seguimiento.