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Fin de semana largo: una familia necesita más de $ 1 millón promedio para transporte y alojamiento

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE determinó que hacer una escapada turística de tres días demanda el 53% de un sueldo medio.

Bariloche.
Bariloche.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una familia argentina necesita más de $ 1 millón para viajar este fin de semana largo por el país, debido a los aumentos tarifarios relevados por la UADE.
  • El gasto básico en micro y hotel insume el 53% de un salario medio formal. La disparidad la marca el alojamiento, con Bariloche como el destino más caro de los 28 medidos.
  • Al excluir comida y ocio, el costo real será mayor, lo que reducirá el consumo turístico y consolidará la preferencia por destinos cercanos y económicos.
Resumen generado con IA

Este próximo fin de semana largo pondrá a prueba el bolsillo de los hogares argentinos. Para una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores, salir de viaje durante estas tres jornadas demandará un promedio de $ 1.072.600, contemplando únicamente el costo de traslado en micro y el alojamiento.

La cifra surge del último informe técnico elaborado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE), que midió el costo de acceder a 28 de los principales puntos turísticos del país y lo contrastó contra el salario formal promedio estimado en $ 2.012.755 para septiembre de este año.

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El dato central revela una pérdida concreta en el poder de compra: hoy una familia debe destinar el 53% de un ingreso mensual medio para costear la escapada, frente al 51% que requería en octubre de 2025. En términos reales, el poder adquisitivo del turismo doméstico se redujo un 4,2% interanual, debido a que las subas en las tarifas hoteleras y de transporte superaron la recomposición de los salarios.

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Desglose de precios

El estudio subraya una marcada dispersión tarifaria a lo largo del país. Como el costo de los pasajes en ómnibus muestra valores relativamente homogéneos por distancia, la gran brecha de precios está explicada casi en su totalidad por las tarifas de hospedaje. Lideran la tabla los enclaves del sur, donde el paquete para cuatro personas perfora holgadamente los $ 2 millones y supera un salario completo de bolsillo:

- San Carlos de Bariloche: $ 2.224.355 (demanda 1,11 salarios promedio).

- San Martín de los Andes: $ 2.113.318 (1,05 salarios).

- Puerto Madryn: $ 1.794.535 (0,89 salarios).

- Mendoza: $ 1.429.674 (0,71 salarios).

Respecto del NOA, según el informe, la región se consolida en una franja intermedia-alta del ranking nacional, requiriendo entre el 59% y el 73% de un sueldo medio:

- Catamarca: $ 1.461.227.

- San Salvador de Jujuy: $ 1.399.151.

- La Rioja: $ 1.377.211.

- Salta Capital: $ 1.271.840.

- San Miguel de Tucumán: $ 1.192.785 (0,59 salarios).

Otras alternativas intermedias incluyen tanto las sierras cordobesas como los balnearios de la costa bonaerense, que se ubican por debajo del promedio general, posicionándose como opciones de menor impacto financiero:

- Ciudad de Córdoba: $ 1.174.355.

- Mar de las Pampas: $ 1.069.567.

- Puerto Iguazú: $ 985.717.

- Villa Gesell: $ 825.278.

- Villa Carlos Paz: $ 808.136.

- Mar del Plata: $ 790.657 (0,39 salarios).

También existe escapadas más económicas. Los destinos que ganaron mayor competitividad relativa y exigen menos de un tercio de sueldo son los puntos de cercanía y del Litoral:

- San Antonio de Areco: $ 578.207 (el más accesible del país, 0,29 salarios).

- Colón (Entre Ríos): $ 646.226.

- Gualeguaychú: $ 667.511.

- Rosario: $ 697.381.

Un aspecto metodológico que deben tener en cuenta las familias al planificar el presupuesto es que la canasta de Ineco mide un piso mínimo indispensable: traslados en micro ida y vuelta y alojamiento para dos adultos (35 y 31 años) y dos chicos (8 y 6 años).

El cálculo no contempla gastos de gastronomía, salidas recreativas, excursiones, compras ni peajes/combustible si se viaja en vehículo propio. Si a este millón de pesos promedio se le suma el costo de alimentar a cuatro personas en restaurantes durante tres días y alguna actividad paga, el presupuesto real de bolsillo trepará holgadamente por encima de esa cifra.

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