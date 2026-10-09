Quién es Hitler Mussolini, el candidato de izquierda que ganó las elecciones municipales en Perú

Las elecciones municipales en Perú dejaron cierta confusión entre los extranjeros que siguieron el desarrollo de la jornada electoral. Para el fin del recuento, un particular ganador que llevaba el nombre de los dos dictadores más infames del siglo XX quedó entre los preferidos del electorado. Hitler Mussolini, candidato a la alcaldía por el partido “Ahora Nación”, se quedó con 229 votos, equivalentes al 34,54% de los sufragios válidos. El postulante compitió por el espacio de izquierda y llegó a imponerse frente a Renovación Popular Perú, la principal fuerza opositora que obtuvo 204 sufragios (30,8%), y al Partido País Para Todos, que consiguió 187 de las adhesiones (28,2%).