Quién es Hitler Mussolini, el candidato de izquierda que ganó las elecciones municipales en Perú
Un candidato llamado Hitler Mussolini ganó la alcaldía en un pequeño distrito andino en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de Perú. El insólito resultado electoral y la particularidad cultural de los nombres en el país andino captaron la atención de los medios internacionales.
Resumen para apurados
- Hitler Mussolini Simeón Flores ganó la alcaldía de Queropalca, Perú, en los comicios de 2026 tras lograr el 34,5% de votos por el partido de izquierda Ahora Nación.
- Se impuso por escaso margen en una reñida elección local. En Perú, más de 3.900 personas se llaman Hitler por una arraigada costumbre de inscripción de nombres históricos.
- La victoria generó asombro internacional por la carga simbólica del nombre y vuelve a visibilizar las curiosidades identitarias que marcan los comicios locales peruanos.
Queropalca, un pueblo y distrito ubicado en la provincia de Lauricocha, en la zona andina de Perúque cuenta con casi 800 habitantes, se convirtió en el foco de la atención geopolítica luego de que su nuevo alcalde se impusiera en los comicios de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en el país. Tras una reñida contienda, Hitler Mussolini Simeón Flores se quedó con el 34,5% de los votos del electorado, mientras que su nombre resuena alrededor del globo.
Las elecciones municipales en Perú dejaron cierta confusión entre los extranjeros que siguieron el desarrollo de la jornada electoral. Para el fin del recuento, un particular ganador que llevaba el nombre de los dos dictadores más infames del siglo XX quedó entre los preferidos del electorado. Hitler Mussolini, candidato a la alcaldía por el partido “Ahora Nación”, se quedó con 229 votos, equivalentes al 34,54% de los sufragios válidos. El postulante compitió por el espacio de izquierda y llegó a imponerse frente a Renovación Popular Perú, la principal fuerza opositora que obtuvo 204 sufragios (30,8%), y al Partido País Para Todos, que consiguió 187 de las adhesiones (28,2%).
Una definición ajustada en las urnas de Huánuco
La contienda electoral en esta pequeña localidad del departamento de Huánuco se caracterizó por un margen sumamente estrecho entre las tres agrupaciones políticas más votadas. Mientras que Simeón Flores encabezó las preferencias con sus 229 sufragios, la segunda posición fue para la agrupación Renovación Popular Perú, cuyo postulante logró 204 boletas (30,8%), quedando a una diferencia de apenas 25 papeletas. Por su parte, el Partido País Para Todos completó el podio al ubicarse a 42 respaldos de la cabeza de la elección. En total, la jornada cerró con 707 votos emitidos en el distrito, entre los cuales se contabilizaron 663 sufragios válidos, 30 en blanco y 14 nulos.
El revuelo generado por el resultado electoral respondió casi en su totalidad al peso simbólico de su nombre de pila. Adolf Hitler encabezó el régimen nazi en Alemania, siendo el principal responsable del Holocausto y de crímenes masivos durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Benito Mussolini instauró el régimen fascista en Italia desde 1922 hasta su muerte en 1945. A pesar de la carga bélica y sangrienta de ambas figuras históricas europeas, el candidato de 45 años compitió bajo la bandera de la izquierda local de "Ahora Nación" y logró consolidar la mayoría relativa de los apoyos entre los votantes de su comunidad.
El fenómeno de los nombres controvertidos en el suelo peruano
El fenómeno de Queropalca no constituye un hecho aislado dentro del panorama político e institucional peruano. Según los registros oficiales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundidos en los últimos años, más de 3.900 ciudadanos están inscritos formalmente bajo el nombre "Hitler", a los que se suman casi un centenar registrados como "Adolfo Hitler". Esta particularidad cultural de bautizar a los hijos con nombres de personalidades históricas o controvertidas tiene una presencia llamativa en departamentos como Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali y la zona selvática del territorio nacional.
Asimismo, la historia reciente de los comicios municipales en Perú atesora otros antecedentes curiosos. En 2018, la atención pública se centró en el distrito andino de Yúngar, donde Hitler Guesclin Alba Sánchez —quien hacía campaña bajo el lema "Hitler vuelve"— ganó la alcaldía con el 47,7% de los votos tras derrotar en las urnas a su principal rival, un contender llamado Lenin Vladimir Rodríguez Valverde. Además, en el ámbito legislativo nacional figuró el cirujano y congresista Hitler Saavedra Casternoque, quien ocupó un escaño en el parlamento por el partido Somos Perú desde 2021 hasta su fallecimiento en 2024.