Pichetto pronosticó una derrota de Milei en las elecciones 2027: “No veo espíritu de reelección en la sociedad”
El diputado de Encuentro Federal aseguró que el Gobierno de Javier Milei “pierde las elecciones” y cuestionó la gestión del Presidente. También criticó el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y pidió que el máximo tribunal revise su decisión.
Resumen para apurados
- El diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó este jueves en radio que Javier Milei perderá en 2027 porque sus medidas económicas perjudican a la clase media y trabajadores.
- El legislador criticó la ausencia de Milei en la gestión cotidiana, denunció un industricidio y sumó reclamos para derogar en el Congreso el DNU 70/23 y la Ley de Tierras.
- La postura de Pichetto anticipa el armado de una alternativa opositora para 2027 y tensiona los acuerdos parlamentarios que el oficialismo necesita con gobernadores.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto afirmó que el Gobierno de Javier Milei perderá las elecciones de 2027 y sostuvo que no observa en la sociedad un respaldo suficiente para una eventual reelección del Presidente.
“Para mí este Gobierno pierde las elecciones, indudablemente en la oposición hay que construir una propuesta y se va a hacer, pero no le veo posibilidad de reelección”, afirmó Pichetto este jueves en declaraciones a radio Futurock.
El legislador fundamentó su pronóstico en el desgaste que, según consideró, atraviesa la administración libertaria. “No veo espíritu de reelección en la sociedad, muchos de los que lo han votado sostienen que no lo van a votar o no van a ir a votar”, señaló.
En ese sentido, Pichetto cuestionó el impacto de las políticas económicas sobre distintos sectores. “La sociedad no va a votar a alguien que ha perjudicado tanto a la clase media, a los trabajadores”, sostuvo.
Pichetto cuestionó la gestión de Javier Milei
El diputado de Encuentro Federal también apuntó contra el funcionamiento del Gobierno y aseguró que atraviesa “una profunda crisis política”.
Pichetto describió a Milei como “un presidente muy ausente de la gestión pública todos los días, apareciendo de vez en cuando” y planteó: “La percepción es el aislamiento. La pregunta es, ¿quién gobierna la Argentina?”.
Según su análisis, parte de las funciones del Presidente son suplidas por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El legislador también cuestionó la situación de las empresas y habló de un “industricidio”. “No afecta solo a las pequeñas y medianas empresas; veo en retirada y derrota a los grandes empresarios, que han sido humillados”, afirmó.
Qué dijo Pichetto sobre el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras
Pichetto también se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la Ley de Tierras y calificó la decisión como “un disparate”.
“La Corte se equivocó. Sería importante que la Corte reflexione y modifique lo que resolvió, para tratar de frenar cualquier operación inmobiliaria que pueda realizarse”, sostuvo.
El diputado consideró además que será necesario investigar las operaciones inmobiliarias realizadas durante este período mediante información de los Registros de la Propiedad Inmueble de las distintas provincias.
“En cualquier momento se sabrá, porque estas cosas no se pueden ocultar mucho tiempo”, afirmó.
El DNU 70/23 y las críticas a Sturzenegger
Por otra parte, Pichetto habló sobre la sesión solicitada por sectores de la oposición para derogar el DNU 70/23 y puso el foco en la posición que asumirán algunos gobernadores y los legisladores que responden a ellos.
“Hay que ver qué hacen algunos gobernadores que viajaron a París, me parece que ahí está la clave”, sostuvo, en referencia a quienes podrían resultar determinantes para alcanzar el quórum.
Pichetto defendió la intención de avanzar con la derogación del decreto y cuestionó el uso que, según su opinión, hizo el Gobierno de esa herramienta.
“La voluntad es derogarlo porque están haciendo uso y abuso de este decreto”, afirmó.
También apuntó contra el economista Federico Sturzenegger, al considerar que el DNU, “en manos de un personaje como Sturzenegger, destruye todo”.
“Algún día van a tener que rendir cuentas de las cosas que están haciendo”, concluyó.