Juan Manuel Cerúndolo enfrenta a Carlos Alcaraz en Shanghái: a qué hora juega y dónde verlo

Resumen para apurados
- Juan Manuel Cerúndolo enfrentará este sábado a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghai, en busca de un boleto a la tercera ronda del certamen.
- El argentino debutó con un triunfo por 6-4 y 6-4 ante Nicolás Mejía, mientras que el español, número 3 del mundo, llega tras coronarse campeón en Tokio.
- Será el primer duelo oficial ATP entre ambos, donde Cerúndolo buscará dar el golpe ante uno de los favoritos al título y consolidar su ascenso en el circuito.
Juan Manuel Cerúndolo tendrá este sábado una de las pruebas más exigentes de su participación en el Masters 1000 de Shanghái. Después de vencer al colombiano Nicolás Mejía en el debut, el argentino enfrentará a Carlos Alcaraz por un lugar en la tercera ronda.
El encuentro se disputará el sábado 10 de octubre, no antes de las 7 de la mañana de Argentina, en la cancha central. El horario corresponde a las 18 de Shanghái y abrirá la sesión nocturna del torneo chino.
La competencia puede seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+ Plan Premium, con la cobertura de ESPN.
Cerúndolo, ubicado en el puesto 55 del ranking mundial, llega después de imponerse por 6-4 y 6-4 a Mejía, en una hora y 22 minutos. El argentino debió recuperarse de un quiebre temprano en el primer set, pero consiguió equilibrar el juego y encontró la diferencia en el tramo decisivo. En el segundo parcial volvió a aprovechar sus oportunidades para cerrar el triunfo sin extender el partido a un tercer set.
Del otro lado estará Alcaraz, tercero del ranking y uno de los candidatos al título. El español debutará directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificado y llega después de consagrarse en Tokio, en su regreso a la competencia tras una lesión en la muñeca.
Aunque será su primer enfrentamiento en un torneo convencional del circuito ATP, ambos ya se cruzaron en las Next Gen Finals de 2021. En aquella competencia, disputada con un formato de sets cortos, Alcaraz ganó por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3 (3). Ahora, Cerúndolo buscará cambiar ese antecedente y conseguir un triunfo que lo lleve a la tercera ronda en Shanghái.