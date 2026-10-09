Juan Manuel Cerúndolo enfrenta a Carlos Alcaraz en Shanghái: a qué hora juega y dónde verlo

Cerúndolo, ubicado en el puesto 55 del ranking mundial, llega después de imponerse por 6-4 y 6-4 a Mejía, en una hora y 22 minutos. El argentino debió recuperarse de un quiebre temprano en el primer set, pero consiguió equilibrar el juego y encontró la diferencia en el tramo decisivo. En el segundo parcial volvió a aprovechar sus oportunidades para cerrar el triunfo sin extender el partido a un tercer set.