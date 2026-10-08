Franco Colapinto se ilusiona con el GP de Singapur: "Tenemos un coche muy rápido"
El piloto argentino afrontará este fin de semana el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que tendrá formato Sprint. Antes del comienzo de la actividad, destacó el rendimiento de Alpine y se mostró confiado en sus posibilidades.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto se mostró confiado antes del GP de Singapur de F1 este fin de semana, al afirmar que Alpine tiene un auto rápido para pelear los primeros puestos.
- El piloto destacó las mejoras técnicas del coche desde Países Bajos y buscará sumar sus primeros puntos en Marina Bay tras quedar 11° en 2024 y 16° en 2025.
- Con el formato Sprint, el argentino tendrá doble oportunidad de sumar unidades clave para el campeonato y aspira a clasificar entre los cinco mejores.
Franco Colapinto ya está listo para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1. El piloto argentino disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, en el exigente circuito urbano de Marina Bay, y antes del comienzo de la actividad se mostró optimista con las posibilidades de Alpine.
“Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, afirmó Colapinto durante la conferencia de prensa previa a la carrera.
El argentino destacó además la evolución que tuvo el equipo desde la incorporación de las últimas actualizaciones técnicas al monoplaza. Según explicó, desde el Gran Premio de Países Bajos Alpine “ha dado buenos pasos” y ahora cuenta con un auto capaz de ser competitivo en distintos tipos de circuitos.
Colapinto confía en Alpine para el GP de Singapur
El piloto argentino consideró que Alpine tiene actualmente velocidad suficiente para aspirar a pelear por posiciones importantes en la clasificación de Singapur.
“Tenemos velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación”, sostuvo Colapinto, quien también remarcó que la temporada dejó resultados difíciles de anticipar y que, por esa razón, mantiene abierta la posibilidad de conseguir un buen resultado en Marina Bay.
“Son muchos puntos los que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes. Mañana veremos cómo nos va en la práctica libre y esperemos poder luchar por los puntos este fin de semana”, señaló.
La carrera de Singapur representa además una nueva oportunidad para que el argentino sume unidades en el campeonato, en un circuito donde todavía no consiguió terminar entre los diez primeros.
Cómo le fue a Colapinto en sus anteriores carreras en Singapur
Colapinto disputó anteriormente dos Grandes Premios de Singapur y todavía no consiguió sumar puntos en el trazado de Marina Bay.
Su primera participación fue en 2024, cuando corría para Williams. En aquella oportunidad terminó 11°, luego de largar desde una posición más retrasada. Esa carrera también quedó marcada por una particular situación: el argentino ingresó por error al box de Alpine.
En 2025, en tanto, Colapinto terminó 16°. Este año buscará mejorar esos resultados y aprovechar el rendimiento que, según sus propias declaraciones, mostró Alpine durante las últimas fechas.
El Marina Bay Street Circuit es uno de los trazados más exigentes del calendario. Se trata de un circuito urbano con curvas cerradas, numerosas frenadas y pocas rectas largas. Además, las altas temperaturas y la humedad de Singapur representan un desafío adicional para pilotos y equipos.
Cuándo corre Franco Colapinto en Singapur
El Gran Premio de Singapur se disputará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre y tendrá formato Sprint, por lo que habrá puntos en juego antes de la carrera principal.
Todos los horarios corresponden a la Argentina:
Viernes 9 de octubre
Práctica Libre 1: 5:30
Clasificación Sprint: 9:30
Sábado 10 de octubre
Sprint: 6:00
Clasificación: 10:00
Domingo 11 de octubre
Gran Premio de Singapur: 9:00
El formato Sprint hará que Colapinto tenga una oportunidad adicional de sumar puntos durante el fin de semana, primero en la carrera corta del sábado y luego en el Gran Premio del domingo.